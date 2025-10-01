16+
"Крылья Советов" переиграли "Сочи" в серии пенальти

САМАРА. 1 ОКТЯБРЯ. ВОЛГА НЬЮС.
В среду, 1 октября, в Самаре в рамках пятого тура FONBET Кубка России "Крылья Советов" обыграли подопечных Игоря Осинькина по пенальти — 5:4 (в основное время 3:3).

Фото: Сайт ФК "Крылья Советов"

Гости открыли счет на 35 минуте, Иванисеня отдал слабую передачу на Евгеньева, Роман не попал по мячу, и Игнатов вышел один на один и пробил точно в правый нижний угол — 0:1. На 40 минуте самарцы отыгрались, Ахметов подал с углового, Евгеньев выпрыгнул выше Мухина и реабилитировался за "привоз" — 1:1. Под конец тайма подопечные Магомеда Адиева и вовсе вышли вперед, после рикошета от перекладины Абердин переправил мяч в свои ворота — 2:1.

После перерыва Евгеньев нарушил правила в своей штрафной, и был назначен пенальти. К мячу подошел Крамарич и пробил в левый нижний угол — 2:2. Затем самарцы забили третий, но из-за офсайда гол отменили. На 83 минуте после удара Рассказова с 30 метров Дëгтев отбил мяч перед собой, и Чернов оказался первым на мяче — 3:2. На 87 минуте гости активизировались, и Зиньковский положил своей бывшей команде, тем самым перевел игру в серию пенальти. Впрочем, в ней сильнее оказались "Крылья" — 5:4.

Следующую игру зелено-бело-синие проведут в Казани 4 октября против "Рубина".

