Пименов, Глушаков и Ари привезли в Самару Кубок России по футболу

Во вторник, 16 сентября, на заводе "Электрощит" в Самаре прошел Трофи-тур Кубка России по футболу с участием Руслана Пименова, Дениса Глушакова и Ари.

В рамках трофи-тура по Самарской области FONBET Кубка России футболисты посетили "Акрон-Академию им. Коноплева", замок Гарибальди, а также АвтоВАЗ. После амбассадоры поехали на завод "Электрощит", где ответили на вопросы журналистов.

"С удовольствием вернулся. Я влюбился в Самару, - говорит Руслан Пименов. - Не с первого дня, скажу честно, но летом меня переубедили. Говорят, город меняется. "Акрон" был нашим главным конкурентом в Самаре, мы всегда отмечали это дерби. Как бы ни говорило вышестоящее руководство, что это дружеский матч, все должны быть едины, но нет, это неправда. Знаю по себе, если есть дерби, значит, друзей нет. Ну и, конечно же, ваш город расцветает".

Денис Глушаков вспомнил, как приезжал играть в Самару против "Крыльев": "В Самаре много раз играли, и всегда нас тепло встречали. Самое главное, после игр уезжали с ведрами раков, как в Ростове-на-Дону — у меня на родине. Загружали раками весь самолет и улетали домой. Хорошо, что в области появилась вторая команда — "Акрон". Вчера были в Академии Коноплева, нам показывали интернат и инфраструктуру, видно, что "Акрон" развивается. Я даже в голове сравнил с "Краснодаром", думаю, через пару лет вырастет поколение, которое может побороться за чемпионство. Так что у вас есть вся инфраструктура, завод и президент, который любит футбол".

Ари тоже обратил внимание на Академию Коноплева. "Мне очень понравилась академия, инфраструктура, - отметил он. - Надеюсь, что не только "Акрон", но и другие российские клубы придут к тому, что будут создавать свои академии, а клубы будут давать возможность детям заниматься футболом, и спорт в России будет развиваться".

После общения амбассадоры провели автограф-сессию, отправились на экскурсию по заводу, а затем поехали на стадион "Самара Арена" на матч 4 тура Пути РПЛ "Акрон" - "Локомотив".