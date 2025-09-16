16+
Футбол Спорт

Пименов, Глушаков и Ари привезли в Самару Кубок России по футболу

САМАРА. 16 СЕНТЯБРЯ. ВОЛГА НЬЮС.
Авторы:
Во вторник, 16 сентября, на заводе "Электрощит" в Самаре прошел Трофи-тур Кубка России по футболу с участием Руслана Пименова, Дениса Глушакова и Ари.

Фото: автора

В рамках трофи-тура по Самарской области FONBET Кубка России футболисты посетили "Акрон-Академию им. Коноплева", замок Гарибальди, а также АвтоВАЗ. После амбассадоры поехали на завод "Электрощит", где ответили на вопросы журналистов.

"С удовольствием вернулся. Я влюбился в Самару, - говорит Руслан Пименов. - Не с первого дня, скажу честно, но летом меня переубедили. Говорят, город меняется. "Акрон" был нашим главным конкурентом в Самаре, мы всегда отмечали это дерби. Как бы ни говорило вышестоящее руководство, что это дружеский матч, все должны быть едины, но нет, это неправда. Знаю по себе, если есть дерби, значит, друзей нет. Ну и, конечно же, ваш город расцветает".

Денис Глушаков вспомнил, как приезжал играть в Самару против "Крыльев": "В Самаре много раз играли, и всегда нас тепло встречали. Самое главное, после игр уезжали с ведрами раков, как в Ростове-на-Дону — у меня на родине. Загружали раками весь самолет и улетали домой. Хорошо, что в области появилась вторая команда — "Акрон". Вчера были в Академии Коноплева, нам показывали интернат и инфраструктуру, видно, что "Акрон" развивается. Я даже в голове сравнил с "Краснодаром", думаю, через пару лет вырастет поколение, которое может побороться за чемпионство. Так что у вас есть вся инфраструктура, завод и президент, который любит футбол".

Ари тоже обратил внимание на Академию Коноплева. "Мне очень понравилась академия, инфраструктура, - отметил он. - Надеюсь, что не только "Акрон", но и другие российские клубы придут к тому, что будут создавать свои академии, а клубы будут давать возможность детям заниматься футболом, и спорт в России будет развиваться".

После общения амбассадоры провели автограф-сессию, отправились на экскурсию по заводу, а затем поехали на стадион "Самара Арена" на матч 4 тура Пути РПЛ "Акрон" - "Локомотив".

Последние комментарии

андрей пугин 24 января 2025 17:16 Тольяттинский "Акрон" сыграл вничью с московской "Родиной"

Самаре это не интересно.

андрей пугин 25 декабря 2024 09:03 "Акрон" на сборах сыграет с "Родиной" и "Урарту"

Да всё равно с кем сыграет,такие клубы не нужны,болельщиков нет,истории нет,стадиона нет,базы нет,короче просто игрушка для бизнесмена.

андрей пугин 24 декабря 2024 08:23 "Акрон" проведет сборы на берегу Персидского залива

Вот по барабану где Акрон проведёт сборы, всё равно выльтят в фнл.

Андрей Куропаткин 26 августа 2024 05:02 Доминик Ороз: "Меня сразу убедила концепция клуба, и я приехал сюда играть в футбол"

Вы про пиво серьёзно? Попробуйте действительно хорошее и не задавайте глупых вопросов.

Анатолий Илларионов 17 июня 2024 08:10 "Акрон" и "Крылья Советов" будут играть на одном стадионе

Дорогущий стадион должен работать по назначению. И хорошо, что на нём будет в 2 раза больше игр. А то, что у нас Самара и Тольятти никак не связаны быстрым транспортом, это вопрос к бывшим и будущим губернаторам.

