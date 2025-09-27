Магомед Адиев: "По большому счету, вся тактика была сделана под Олейникова"

После поражения от "Динамо" (2:3) главный тренер "Крыльев Советов" Магомед Адиев высказался об итогах встречи, а также прокомментировал цели на кубок России.

"То, что вышли в два больших нападающих — был определенный замысел. Хотелось чуть больше силы добавить при стандартах у наших ворот и у чужих. Плюс чтобы из-под таких силовых форвардов и Олейников находил больше простора. По большому счету, вся тактика была сделана под Олейникова. Мы ему развязали руки в глубине, чтобы он мог появляться и слева, и справа. В центре поля у нас вышли такие футболисты, которые хотят быть на мяче, и их тяжело переучить, чтобы мы играли длиннее. Хотя мы это говорили, когда есть ситуации, где мы находимся под давлением, у нас есть дальняя точка — большой форвард, мы должны увеличить число длинных передач, и отсюда Олейников мог получать свой маневр, когда идет сброс. Но мы все равно очень много играем внизу и периодически подсовываем мяч друг другу, и сопернику даем определенные шансы. Даже в концовке матча, когда появился Гайч, я сказал: "увеличите число длинных передач, но все равно мы больше старались через верный контроль играть", — сказал тренер самарцев.

Кроме этого, Магомед Мусаевич обозначил, что цели на кубок — выйти в плей-офф Пути РПЛ: "Я еще не принял решение по составу, но понятно, что определенную ротацию надо будет сделать. Там у нас через два дня на третий крепкий соперник — "Рубин", и есть определенные игроки, которых я хотел бы задействовать. Что касается кубковой игры, я изначально заявлял, что мы в этом турнире хотим как можно дальше пройти, и в оставшихся двух играх будем прилагать все усилия, играть на победу, а что из этого выйдет, как говорится, посмотрим", — закончил Адиев.