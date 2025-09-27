16+
Написать в редакцию RSS Архив Яндекс виджеты Реклама на сайте
Сюжеты:
Магомед Адиев: "По большому счету, вся тактика была сделана под Олейникова" "Крылья Советов" уступили "Динамо" — 2:3 Два футболиста "Крыльев" получили вызов в молодежную сборную России Для "Крыльев Советов" планируют построить академию у "Самара Арены" "Крылья Советов" уступили "Спартаку" - 1:2

Футбол Спорт

Магомед Адиев: "По большому счету, вся тактика была сделана под Олейникова"

САМАРА. 27 СЕНТЯБРЯ. ВОЛГА НЬЮС.
Авторы:
Читали: 65
Версия для печати
Если вы нашли ошибку в тексте - выделите ее и нажмите CTR+Enter

После поражения от "Динамо" (2:3) главный тренер "Крыльев Советов" Магомед Адиев высказался об итогах встречи, а также прокомментировал цели на кубок России.

"То, что вышли в два больших нападающих — был определенный замысел. Хотелось чуть больше силы добавить при стандартах у наших ворот и у чужих. Плюс чтобы из-под таких силовых форвардов и Олейников находил больше простора. По большому счету, вся тактика была сделана под Олейникова. Мы ему развязали руки в глубине, чтобы он мог появляться и слева, и справа. В центре поля у нас вышли такие футболисты, которые хотят быть на мяче, и их тяжело переучить, чтобы мы играли длиннее. Хотя мы это говорили, когда есть ситуации, где мы находимся под давлением, у нас есть дальняя точка — большой форвард, мы должны увеличить число длинных передач, и отсюда Олейников мог получать свой маневр, когда идет сброс. Но мы все равно очень много играем внизу и периодически подсовываем мяч друг другу, и сопернику даем определенные шансы. Даже в концовке матча, когда появился Гайч, я сказал: "увеличите число длинных передач, но все равно мы больше старались через верный контроль играть", — сказал тренер самарцев.

Кроме этого, Магомед Мусаевич обозначил, что цели на кубок — выйти в плей-офф Пути РПЛ: "Я еще не принял решение по составу, но понятно, что определенную ротацию надо будет сделать. Там у нас через два дня на третий крепкий соперник — "Рубин", и есть определенные игроки, которых я хотел бы задействовать. Что касается кубковой игры, я изначально заявлял, что мы в этом турнире хотим как можно дальше пройти, и в оставшихся двух играх будем прилагать все усилия, играть на победу, а что из этого выйдет, как говорится, посмотрим", — закончил Адиев.

Гид потребителя

Последние комментарии

андрей пугин 24 января 2025 17:16 Тольяттинский "Акрон" сыграл вничью с московской "Родиной"

Самаре это не интересно.

андрей пугин 25 декабря 2024 09:03 "Акрон" на сборах сыграет с "Родиной" и "Урарту"

Да всё равно с кем сыграет,такие клубы не нужны,болельщиков нет,истории нет,стадиона нет,базы нет,короче просто игрушка для бизнесмена.

андрей пугин 24 декабря 2024 08:23 "Акрон" проведет сборы на берегу Персидского залива

Вот по барабану где Акрон проведёт сборы, всё равно выльтят в фнл.

Андрей Куропаткин 26 августа 2024 05:02 Доминик Ороз: "Меня сразу убедила концепция клуба, и я приехал сюда играть в футбол"

Вы про пиво серьёзно? Попробуйте действительно хорошее и не задавайте глупых вопросов.

Анатолий Илларионов 17 июня 2024 08:10 "Акрон" и "Крылья Советов" будут играть на одном стадионе

Дорогущий стадион должен работать по назначению. И хорошо, что на нём будет в 2 раза больше игр. А то, что у нас Самара и Тольятти никак не связаны быстрым транспортом, это вопрос к бывшим и будущим губернаторам.

Фото на сайте

"Крылья Советов" vs ЦСКА

"Крылья Советов" vs ЦСКА

Фан-фест в Самаре посетил 500-тысячный болельщик

Фан-фест в Самаре посетил 500-тысячный болельщик

Матч сборных Англии - Швеции

Матч сборных Англии - Швеции

Все фотогалереи

Новости раздела

Все новости
Архив
Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
25 26 27 28 29 30 31
1 2 3 4 5 6 7
8 9 10 11 12 13 14
15 16 17 18 19 20 21
22 23 24 25 26 27 28
29 30 1 2 3 4 5