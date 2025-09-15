Магомед Адиев: "Я буду наигрывать тех людей, которые психологически и физически находятся в моей команде"

После победы над "Сочи" (2:0) главный тренер "Крыльев Советов" Магомед Адиев коротко прокомментировал итог встреч, а также объяснил выбор центрального нападающего на игру.

"Первые 25 минут были нормальными, потом инициативой завладели гости. Мы сбились на длинные передачи, проигрывали подборы, и некая хаотичность присутствовала в атакующих действиях. Хотя не сказал бы, что с этой инициативой гости создали большие проблемы в обороне. Второй тайм продолжился в том же духе. "Сочи" имел хороший момент, который не реализовали. После 60 минуты путем замен, я думаю, мы более внятно выглядели, и концовка матча осталось за нами", — отметил тренер самарцев.

Кроме этого, Магомед Мусаевич ответил, почему с первых минут вышел Рахманович, а не Олейников: "Это определенный план на игру. Я такой тренер, что когда у человека решается судьба: остается он или нет — возлагать на него большие надежды. Да, я всегда говорил: Ваня — отличный футболист, но когда игрок мыслями в одном месте, а телом в другом — для меня это не является приоритетом. Я буду наигрывать тех людей, которые психологически и физически находятся в моей команде. Как трансферное окно закрылось, мы с Ваней поговорили. Я сказал, что до зимы буду его интегрировать в игру команды. Он согласился. Что касается Рахмановича: нужен тот форвард, который на линии будет принимать мячи. Я просто не верю в схему: Марин-Олейников — они два небольших атакующих полузащитника, а нужна "точка" в линии атаки. Игнатенко еще молодой, ему нужно время, он должен через замены получать время. Гайч функционально еще не готов".



