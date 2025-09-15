16+
Написать в редакцию RSS Архив Яндекс виджеты Реклама на сайте
Сюжеты:
Магомед Адиев: "Я буду наигрывать тех людей, которые психологически и физически находятся в моей команде" Владимир Игнатенко: "Я чувствую себя спокойнее, набираюсь опыта с каждой игрой" Игорь Осинькин: "Я хорошие пять лет провел в Самаре" "Крылья Советов" одержали уверенную победу над новым клубом Игоря Осинькина — 2:0 "Акрон" потерпел поражение от "Краснодара" — 1:2

Футбол Спорт

Магомед Адиев: "Я буду наигрывать тех людей, которые психологически и физически находятся в моей команде"

САМАРА. 15 СЕНТЯБРЯ. ВОЛГА НЬЮС.
Авторы:
Читали: 79
Версия для печати
Если вы нашли ошибку в тексте - выделите ее и нажмите CTR+Enter

После победы над "Сочи" (2:0) главный тренер "Крыльев Советов" Магомед Адиев коротко прокомментировал итог встреч, а также объяснил выбор центрального нападающего на игру.

"Первые 25 минут были нормальными, потом инициативой завладели гости. Мы сбились на длинные передачи, проигрывали подборы, и некая хаотичность присутствовала в атакующих действиях. Хотя не сказал бы, что с этой инициативой гости создали большие проблемы в обороне. Второй тайм продолжился в том же духе. "Сочи" имел хороший момент, который не реализовали. После 60 минуты путем замен, я думаю, мы более внятно выглядели, и концовка матча осталось за нами", — отметил тренер самарцев. 

Кроме этого, Магомед Мусаевич ответил, почему с первых минут вышел Рахманович, а не Олейников: "Это определенный план на игру. Я такой тренер, что когда у человека решается судьба: остается он или нет — возлагать на него большие надежды. Да, я всегда говорил: Ваня — отличный футболист, но когда игрок мыслями в одном месте, а телом в другом — для меня это не является приоритетом. Я буду наигрывать тех людей, которые психологически и физически находятся в моей команде. Как трансферное окно закрылось, мы с Ваней поговорили. Я сказал, что до зимы буду его интегрировать в игру команды. Он согласился. Что касается Рахмановича: нужен тот форвард, который на линии будет принимать мячи. Я просто не верю в схему: Марин-Олейников — они два небольших атакующих полузащитника, а нужна "точка" в линии атаки. Игнатенко еще молодой, ему нужно время, он должен через замены получать время. Гайч функционально еще не готов".

Гид потребителя

Последние комментарии

андрей пугин 24 января 2025 17:16 Тольяттинский "Акрон" сыграл вничью с московской "Родиной"

Самаре это не интересно.

андрей пугин 25 декабря 2024 09:03 "Акрон" на сборах сыграет с "Родиной" и "Урарту"

Да всё равно с кем сыграет,такие клубы не нужны,болельщиков нет,истории нет,стадиона нет,базы нет,короче просто игрушка для бизнесмена.

андрей пугин 24 декабря 2024 08:23 "Акрон" проведет сборы на берегу Персидского залива

Вот по барабану где Акрон проведёт сборы, всё равно выльтят в фнл.

Андрей Куропаткин 26 августа 2024 05:02 Доминик Ороз: "Меня сразу убедила концепция клуба, и я приехал сюда играть в футбол"

Вы про пиво серьёзно? Попробуйте действительно хорошее и не задавайте глупых вопросов.

Анатолий Илларионов 17 июня 2024 08:10 "Акрон" и "Крылья Советов" будут играть на одном стадионе

Дорогущий стадион должен работать по назначению. И хорошо, что на нём будет в 2 раза больше игр. А то, что у нас Самара и Тольятти никак не связаны быстрым транспортом, это вопрос к бывшим и будущим губернаторам.

Фото на сайте

"Крылья Советов" vs ЦСКА

"Крылья Советов" vs ЦСКА

Фан-фест в Самаре посетил 500-тысячный болельщик

Фан-фест в Самаре посетил 500-тысячный болельщик

Матч сборных Англии - Швеции

Матч сборных Англии - Швеции

Все фотогалереи

Новости раздела

Все новости
Архив
Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
25 26 27 28 29 30 31
1 2 3 4 5 6 7
8 9 10 11 12 13 14
15 16 17 18 19 20 21
22 23 24 25 26 27 28
29 30 1 2 3 4 5