16+
Написать в редакцию RSS Архив Яндекс виджеты Реклама на сайте
Сюжеты:
Магомед Адиев: "Очень жаль, что пропустили и свои моменты не реализовали" "Крылья Советов" в Москве уступили ЦСКА "Акрон" первым из футбольных клубов создал кастомную карту в Counter-Strike Магомед Адиев: "Все мы хорошие парни, но тренер должен давать результат" "Крылья Советов" крупно проиграли московскому "Динамо" — 0:4

Футбол Спорт

Магомед Адиев: "Очень жаль, что пропустили и свои моменты не реализовали"

САМАРА. 26 ОКТЯБРЯ. ВОЛГА НЬЮС.
Авторы:
Читали: 76
Версия для печати
Если вы нашли ошибку в тексте - выделите ее и нажмите CTR+Enter

После поражения от ЦСКА (1:0) главный тренер "Крыльев Советов" Магомед Адиев проанализировал исход встречи и прокомментировал, почему у ворот Песьякова было много моментов после стандартов.

"Считаю, что в первом тайме у нас было не так много выпадов, как хотелось, но они были. Что касается наших оборонительных действий, мы довольно хорошо заблокировали те сильные стороны ЦСКА, на которые мы обращали внимание. Также должны были эти игровые ситуации доигрывать во втором тайме. В принципе, ЦСКА начал активно, мы и в перерыве сказали, что сейчас самые главные первые 15 минут, потом у нас уже свои контратаки будут. В принципе, так оно и получилось. Конечно, очень жаль, что пропустили и свои моменты не реализовали", — ответил Адиев.

Помимо этого, Магомед Мусаевич объяснил, почему команда при стандартах играла не так эффективно, как против позиционного нападения: "Я говорил об этом помощникам. В основном все, что ЦСКА создало со стандартов, у нас с этим действительно возникали проблемы. Но здесь в большей степени личные характеристики взяли вверх. Считаю, что Дивеев и Лукин действительно солидно играют, и здесь им противостоять, когда еще в их зону мяч идет с такой силы, как Обляков падает — в таких моментах тяжело бывает", — подытожил тренер самарцев.

Гид потребителя

Последние комментарии

андрей пугин 24 января 2025 17:16 Тольяттинский "Акрон" сыграл вничью с московской "Родиной"

Самаре это не интересно.

андрей пугин 25 декабря 2024 09:03 "Акрон" на сборах сыграет с "Родиной" и "Урарту"

Да всё равно с кем сыграет,такие клубы не нужны,болельщиков нет,истории нет,стадиона нет,базы нет,короче просто игрушка для бизнесмена.

андрей пугин 24 декабря 2024 08:23 "Акрон" проведет сборы на берегу Персидского залива

Вот по барабану где Акрон проведёт сборы, всё равно выльтят в фнл.

Андрей Куропаткин 26 августа 2024 05:02 Доминик Ороз: "Меня сразу убедила концепция клуба, и я приехал сюда играть в футбол"

Вы про пиво серьёзно? Попробуйте действительно хорошее и не задавайте глупых вопросов.

Анатолий Илларионов 17 июня 2024 08:10 "Акрон" и "Крылья Советов" будут играть на одном стадионе

Дорогущий стадион должен работать по назначению. И хорошо, что на нём будет в 2 раза больше игр. А то, что у нас Самара и Тольятти никак не связаны быстрым транспортом, это вопрос к бывшим и будущим губернаторам.

Фото на сайте

"Крылья Советов" vs ЦСКА

"Крылья Советов" vs ЦСКА

Фан-фест в Самаре посетил 500-тысячный болельщик

Фан-фест в Самаре посетил 500-тысячный болельщик

Матч сборных Англии - Швеции

Матч сборных Англии - Швеции

Все фотогалереи

Новости раздела

Все новости
Архив
Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
29 30 1 2 3 4 5
6 7 8 9 10 11 12
13 14 15 16 17 18 19
20 21 22 23 24 25 26
27 28 29 30 31 1 2