"Крылья Советов" в Москве уступили ЦСКА

В 13 туре Мир РПЛ "Крылья Советов" встречались с ЦСКА.

На 48 минуте встречи после углового Вильягра поразил ворота самарцев, но взятие ворот было не засчитано из-за положения вне игры. Исход встречи решил единственный гол. На 72 минуте с подачи Ивана Облякова со штрафного головой переправил мяч в ворота Матвей Лукин — 1:0.

Ильзат Ахметов получил предупреждение, которое стало для него четвертым в сезоне, и он пропустит предстоящую игру.

В следующем матче "Крылья Советов" в Каспийске на "Анжи-Арене" встретятся махачкалинским "Динамо". Игра 14 тура Мир РПЛ состоится в субботу, 1 ноября, в 18:45.