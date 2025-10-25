"Крылья Советов" в Москве уступили ЦСКА

В 13 туре Мир РПЛ "Крылья Советов" встречались с ЦСКА.
На 48 минуте встречи после углового Вильягра поразил ворота самарцев, но взятие ворот было не засчитано из-за положения вне игры. Исход встречи решил единственный гол. На 72 минуте с подачи Ивана Облякова со штрафного головой переправил мяч в ворота Матвей Лукин — 1:0.
Ильзат Ахметов получил предупреждение, которое стало для него четвертым в сезоне, и он пропустит предстоящую игру.
В следующем матче "Крылья Советов" в Каспийске на "Анжи-Арене" встретятся махачкалинским "Динамо". Игра 14 тура Мир РПЛ состоится в субботу, 1 ноября, в 18:45.
Последние комментарии
Самаре это не интересно.
Да всё равно с кем сыграет,такие клубы не нужны,болельщиков нет,истории нет,стадиона нет,базы нет,короче просто игрушка для бизнесмена.
Вот по барабану где Акрон проведёт сборы, всё равно выльтят в фнл.
Вы про пиво серьёзно? Попробуйте действительно хорошее и не задавайте глупых вопросов.
Дорогущий стадион должен работать по назначению. И хорошо, что на нём будет в 2 раза больше игр. А то, что у нас Самара и Тольятти никак не связаны быстрым транспортом, это вопрос к бывшим и будущим губернаторам.