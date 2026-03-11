Владимир Игнатенко и Иван Бобер в молодежной сборной РФ

Нападающий "Крыльев Советов" Владимир Игнатенко включен в расширенный список на мартовский учебно-тренировочный сбор молодежной сборной.
Кроме этого, полузащитник Иван Бобер, выступающий на правах аренды в "Нефтехимике", также в расширенном списке.
С 23 по 31 марта команда Ивана Шабарова проведёт учебно-тренировочный сбор в Турции, в рамках которого запланировано два товарищеских матча.
Последние комментарии
Крылья обанкротятся, не за кого станет болеть. Акрон родным станет.
Самаре это не интересно.
Да всё равно с кем сыграет,такие клубы не нужны,болельщиков нет,истории нет,стадиона нет,базы нет,короче просто игрушка для бизнесмена.
Вот по барабану где Акрон проведёт сборы, всё равно выльтят в фнл.
Вы про пиво серьёзно? Попробуйте действительно хорошее и не задавайте глупых вопросов.