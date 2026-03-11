Владимир Игнатенко и Иван Бобер в молодежной сборной РФ

Нападающий "Крыльев Советов" Владимир Игнатенко включен в расширенный список на мартовский учебно-тренировочный сбор молодежной сборной.

Кроме этого, полузащитник Иван Бобер, выступающий на правах аренды в "Нефтехимике", также в расширенном списке.

С 23 по 31 марта команда Ивана Шабарова проведёт учебно-тренировочный сбор в Турции, в рамках которого запланировано два товарищеских матча.