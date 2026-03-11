Защитник "Акрона" Никита Баранок перешел в "МЛ Витебск"

21-летний центральный защитник "Акрона" Никита Баранок присоединился к действующему чемпиону Беларуси на постоянной основе.

Никита Баранок пополнил ряды "Акрона" перед дебютом команды в МИР РПЛ, сыграл в семи матчах FONBET Кубка России, а сезон 2025 провел в аренде в "МЛ Витебск".

"После годичной аренды в Беларуси представители "МЛ Витебск" выражали заинтересованность в полноценном переходе Никиты на выгодных для нас условиях. Мы же хотели посмотреть на футболиста на зимних сборах, оценить его текущий уровень готовности. Молодому игроку нужно играть и развиваться, в новой команде с учетом конкуренции в "Акроне" у него будет больше шансов проявить себя. У Никиты есть все качества для того, чтобы стать хорошим защитником", — прокомментировал трансфер спортивный директор ФК "Акрон" Алексей Буртовой.