16+
Написать в редакцию RSS Архив Яндекс виджеты Реклама на сайте
Сюжеты:
Магомед Адиев: "Все мы хорошие парни, но тренер должен давать результат" "Крылья Советов" крупно проиграли московскому "Динамо" — 0:4 "Акрон" покинул кубок России, проиграв ЦСКА - 2:3 "Крылья Советов" получат из бюджета Самарской области 3,8 млрд рублей "Крылья Советов" не смогли оспорить решение по долгу "РТ-Капиталу" в 923 млн рублей

Футбол Спорт

Магомед Адиев: "Все мы хорошие парни, но тренер должен давать результат"

МОСКВА. 23 ОКТЯБРЯ. ВОЛГА НЬЮС.
Авторы:
Читали: 53
Версия для печати
Если вы нашли ошибку в тексте - выделите ее и нажмите CTR+Enter

После поражения от "Динамо" (4:0) главный тренер "Крыльев Советов" Магомед Адиев дал комментарий по матчу, высказался о поддержке со стороны руководства в связи с последними результатами и раскрыл сроки возвращения Вадима Ракова.

"Понятно, мы не приехали в Москву, чтобы проигрывать 4:0. Задача всегда выходя на игру с любым соперником — постараться победить. Есть группа футболистов, которым нужно набирать игровой тонус, а есть ребята, которые мало играют — сегодня мы их задействовали, чтобы оценить и понимать, как двигаться дальше. Такие задачи по ходу игры мы решали", — пояснил тренер.

При этом главный тренер зелено-бело-синих дал понять, что не ищет поддержки от руководства и рассчитает только на себя и результаты: "Я так сложен, что не ищу поддержку со стороны. Вся поддержка моя — это мои результаты. Я на них сосредоточен, сосредоточен на своей команде, всегда профессионально выполняю свой долг. Как руководство решает — так и решает. Вопросов нет. Все мы хорошие парни, но тренер должен давать результат". 

В заключение Магомед Адиев рассказал, когда Вадим Раков будет готов провести целый тайм и матч: "Вы же видели, что в прошлой игре он вышел на 10–15 минут. Но, конечно, он не готов еще, ему надо время. И Бабкину надо время, и Ракову. Но где найти это время? Тут игра на игре, нет тренировочных дней как таковых. Индивидуально его готовим. Еще пару дней, и, думаю, в игре с ЦСКА он получит свое игровое время", — закончил Адиев.

Гид потребителя

Последние комментарии

андрей пугин 24 января 2025 17:16 Тольяттинский "Акрон" сыграл вничью с московской "Родиной"

Самаре это не интересно.

андрей пугин 25 декабря 2024 09:03 "Акрон" на сборах сыграет с "Родиной" и "Урарту"

Да всё равно с кем сыграет,такие клубы не нужны,болельщиков нет,истории нет,стадиона нет,базы нет,короче просто игрушка для бизнесмена.

андрей пугин 24 декабря 2024 08:23 "Акрон" проведет сборы на берегу Персидского залива

Вот по барабану где Акрон проведёт сборы, всё равно выльтят в фнл.

Андрей Куропаткин 26 августа 2024 05:02 Доминик Ороз: "Меня сразу убедила концепция клуба, и я приехал сюда играть в футбол"

Вы про пиво серьёзно? Попробуйте действительно хорошее и не задавайте глупых вопросов.

Анатолий Илларионов 17 июня 2024 08:10 "Акрон" и "Крылья Советов" будут играть на одном стадионе

Дорогущий стадион должен работать по назначению. И хорошо, что на нём будет в 2 раза больше игр. А то, что у нас Самара и Тольятти никак не связаны быстрым транспортом, это вопрос к бывшим и будущим губернаторам.

Фото на сайте

"Крылья Советов" vs ЦСКА

"Крылья Советов" vs ЦСКА

Фан-фест в Самаре посетил 500-тысячный болельщик

Фан-фест в Самаре посетил 500-тысячный болельщик

Матч сборных Англии - Швеции

Матч сборных Англии - Швеции

Все фотогалереи

Новости раздела

Все новости
Архив
Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
29 30 1 2 3 4 5
6 7 8 9 10 11 12
13 14 15 16 17 18 19
20 21 22 23 24 25 26
27 28 29 30 31 1 2