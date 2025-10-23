Магомед Адиев: "Все мы хорошие парни, но тренер должен давать результат"

После поражения от "Динамо" (4:0) главный тренер "Крыльев Советов" Магомед Адиев дал комментарий по матчу, высказался о поддержке со стороны руководства в связи с последними результатами и раскрыл сроки возвращения Вадима Ракова.

"Понятно, мы не приехали в Москву, чтобы проигрывать 4:0. Задача всегда выходя на игру с любым соперником — постараться победить. Есть группа футболистов, которым нужно набирать игровой тонус, а есть ребята, которые мало играют — сегодня мы их задействовали, чтобы оценить и понимать, как двигаться дальше. Такие задачи по ходу игры мы решали", — пояснил тренер.

При этом главный тренер зелено-бело-синих дал понять, что не ищет поддержки от руководства и рассчитает только на себя и результаты: "Я так сложен, что не ищу поддержку со стороны. Вся поддержка моя — это мои результаты. Я на них сосредоточен, сосредоточен на своей команде, всегда профессионально выполняю свой долг. Как руководство решает — так и решает. Вопросов нет. Все мы хорошие парни, но тренер должен давать результат".

В заключение Магомед Адиев рассказал, когда Вадим Раков будет готов провести целый тайм и матч: "Вы же видели, что в прошлой игре он вышел на 10–15 минут. Но, конечно, он не готов еще, ему надо время. И Бабкину надо время, и Ракову. Но где найти это время? Тут игра на игре, нет тренировочных дней как таковых. Индивидуально его готовим. Еще пару дней, и, думаю, в игре с ЦСКА он получит свое игровое время", — закончил Адиев.