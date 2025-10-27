Артем Дзюба: "Если бы не все наши перестановочки, то мы могли бы дожать "Локомотив"

После ничьей с "Локомотивом" в Саранске (1:1) нападающий "Акрона" Артем Дзюба высказался о состоянии газона, о своей травме, кризисе команды и предвзятости комментаторов.
- Потрясающая атмосфера. Спасибо болельщикам. Единственное подпортило, что поле безобразное. Там болото. Считаю, что, если бы не все наши перестановочки, то мы могли бы дожать "Локомотив".
- Вас сегодня поменяли, это связано с травмой? Есть уверенность, что сыграете с "Ростовом"?
- Да, получил травму. Завтра буду делать обследование углубленное, тогда будет ясно.
- Как вам кажется, поле помогло "Акрону" завоевать ничью?
- Ну это по версии комментатора, он много чего рассказывал. На будущее - когда комментирует, пусть шарфик "Локомотива" перед игрой снимает. Говорил, что у нас медленные игроки или еще что-то, как будто разбирается в футболе. Соперник во втором тайме перестроился, а помогло ли это - на этот вопрос невозможно ответить.
- Можно ли сказать, что определенный игровой кризис команда преодолевает: ничья с "Зенитом", победа над "Пари НН"?
- У нас не было кризиса. Если бы был кризис - не было бы результата. Мы по игре никому прямо-таки не уступали. Нравится новый подход - раньше мы после ничьей с "Зенитом" и "Локомотивом" радовались, а теперь недовольны результатом. Должны были сегодня обыгрывать.
Последние комментарии
Самаре это не интересно.
Да всё равно с кем сыграет,такие клубы не нужны,болельщиков нет,истории нет,стадиона нет,базы нет,короче просто игрушка для бизнесмена.
Вот по барабану где Акрон проведёт сборы, всё равно выльтят в фнл.
Вы про пиво серьёзно? Попробуйте действительно хорошее и не задавайте глупых вопросов.
Дорогущий стадион должен работать по назначению. И хорошо, что на нём будет в 2 раза больше игр. А то, что у нас Самара и Тольятти никак не связаны быстрым транспортом, это вопрос к бывшим и будущим губернаторам.