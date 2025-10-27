16+
Футбол Спорт

Артем Дзюба: "Если бы не все наши перестановочки, то мы могли бы дожать "Локомотив"

САРАНСК. 27 ОКТЯБРЯ. ВОЛГА НЬЮС.
После ничьей с "Локомотивом" в Саранске (1:1) нападающий "Акрона" Артем Дзюба высказался о состоянии газона, о своей травме, кризисе команды и предвзятости комментаторов.

- Потрясающая атмосфера. Спасибо болельщикам. Единственное подпортило, что поле безобразное. Там болото. Считаю, что, если бы не все наши перестановочки, то мы могли бы дожать "Локомотив". 

- Вас сегодня поменяли, это связано с травмой? Есть уверенность, что сыграете с "Ростовом"? 

- Да, получил травму. Завтра буду делать обследование углубленное, тогда будет ясно. 

- Как вам кажется, поле помогло "Акрону" завоевать ничью? 

- Ну это по версии комментатора, он много чего рассказывал. На будущее - когда комментирует, пусть шарфик "Локомотива" перед игрой снимает. Говорил, что у нас медленные игроки или еще что-то, как будто разбирается в футболе. Соперник во втором тайме перестроился, а помогло ли это - на этот вопрос невозможно ответить. 

- Можно ли сказать, что определенный игровой кризис команда преодолевает: ничья с "Зенитом", победа над "Пари НН"?

- У нас не было кризиса. Если бы был кризис - не было бы результата. Мы по игре никому прямо-таки не уступали. Нравится новый подход - раньше мы после ничьей с "Зенитом" и "Локомотивом" радовались, а теперь недовольны результатом. Должны были сегодня обыгрывать.


