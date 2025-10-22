"Крылья Советов" крупно проиграли московскому "Динамо" — 0:4

В среду, 22 октября, в Москве в рамках FONBET Кубка России "Крылья Советов" уступили команде Карпина — 0:4.
Бело-синие вышли вперёд на 22 минуте с передачи Тюкавина, мощным ударом под перекладину отличился экс-футболист самарцев Ульви Бабаев — 1:0. На 59 минуте хозяева увеличили свое преимущество, прямым ударом со штрафного от штанги забил Фомин — 2:0. На 71 минуте с паса Маухуба Бабаев вышел 1 на 1 с Кокаревым и переиграл голкипера "Крыльев" — 3:0. Точку поставил Бабаев хлестким ударом из-за пределов штрафной на 78 минуте — 4:0.
"Крылья Советов" закончили выступление в Пути РПЛ, заняв третье место в группе B, и переместились в Путь Регионов.
Следующий матч самарцы проведут в Москве 25 октября против столичного ЦСКА.
Последние комментарии
Самаре это не интересно.
Да всё равно с кем сыграет,такие клубы не нужны,болельщиков нет,истории нет,стадиона нет,базы нет,короче просто игрушка для бизнесмена.
Вот по барабану где Акрон проведёт сборы, всё равно выльтят в фнл.
Вы про пиво серьёзно? Попробуйте действительно хорошее и не задавайте глупых вопросов.
Дорогущий стадион должен работать по назначению. И хорошо, что на нём будет в 2 раза больше игр. А то, что у нас Самара и Тольятти никак не связаны быстрым транспортом, это вопрос к бывшим и будущим губернаторам.