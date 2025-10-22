"Крылья Советов" крупно проиграли московскому "Динамо" — 0:4

В среду, 22 октября, в Москве в рамках FONBET Кубка России "Крылья Советов" уступили команде Карпина — 0:4.

Бело-синие вышли вперёд на 22 минуте с передачи Тюкавина, мощным ударом под перекладину отличился экс-футболист самарцев Ульви Бабаев — 1:0. На 59 минуте хозяева увеличили свое преимущество, прямым ударом со штрафного от штанги забил Фомин — 2:0. На 71 минуте с паса Маухуба Бабаев вышел 1 на 1 с Кокаревым и переиграл голкипера "Крыльев" — 3:0. Точку поставил Бабаев хлестким ударом из-за пределов штрафной на 78 минуте — 4:0.

"Крылья Советов" закончили выступление в Пути РПЛ, заняв третье место в группе B, и переместились в Путь Регионов.

Следующий матч самарцы проведут в Москве 25 октября против столичного ЦСКА.