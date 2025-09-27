16+
Написать в редакцию RSS Архив Яндекс виджеты Реклама на сайте
Сюжеты:
Заур Тедеев: "Я в данной ситуации готов к любому повороту событий" "Акрон" в гостях не смог одолеть команду Черчесова — 0:3 Магомед Адиев: "По большому счету, вся тактика была сделана под Олейникова" "Крылья Советов" уступили "Динамо" — 2:3 Два футболиста "Крыльев" получили вызов в молодежную сборную России

Футбол Спорт

Заур Тедеев: "Я в данной ситуации готов к любому повороту событий"

ГРОЗНЫЙ. 27 СЕНТЯБРЯ. ВОЛГА НЬЮС.
Авторы:
Читали: 51
Версия для печати
Если вы нашли ошибку в тексте - выделите ее и нажмите CTR+Enter

После поражения от "Ахмата" (0:3) главный тренер "Акрона" Заур Тедеев объяснил, что пошло не так у тольяттинцев, а также ответил на вопрос о своем будущем в тольяттинском клубе.

"Хочу поздравить команду "Ахмат" с победой и хорошей игрой. Я думаю, что все абсолютно заслужено. Есть ошибки, которые я допустил. Эта ответственность полностью ложится на тренера. Нужно постараться сделать правильные выводы и двигаться дальше. Мы сегодня много проиграли единоборств, плохо оборонялись, из-за этого возникло достаточно сильное давление со стороны соперника. Когда мы могли переломить ход матча, особенно это было в начале второго тайма, у нас было несколько моментов и их нужно было реализовывать, но, к сожалению, случилось так, как случилось. В первую очередь жаль наших болельщиков, которые приехали сюда. Им огромное спасибо за то, что они поддерживают команду и всегда находятся рядом с нами", — сказал тренер красно-черных.

Помимо этого, Заур Эдуардович ответил, есть ли давление от руководства из-за плохих результатов в чемпионате: "На данный вопрос лучше ответит руководство. Я работаю ровно так, как позволяет сама обстановка. Мы на сегодняшний день формируем команду. Здесь каких-то отговорок быть не может. Надо просто собираться и двигаться дальше. Не важно, кто, с кем, как, важно, чтобы команда сохранила свое лицо. Это самый важный момент на сегодняшний день. Если проблема в тренере, то тренер возьмет ответственность полностью на себя. Поэтому я в данной ситуации готов к любому повороту событий", — закончил Тедеев.

Гид потребителя

Последние комментарии

андрей пугин 24 января 2025 17:16 Тольяттинский "Акрон" сыграл вничью с московской "Родиной"

Самаре это не интересно.

андрей пугин 25 декабря 2024 09:03 "Акрон" на сборах сыграет с "Родиной" и "Урарту"

Да всё равно с кем сыграет,такие клубы не нужны,болельщиков нет,истории нет,стадиона нет,базы нет,короче просто игрушка для бизнесмена.

андрей пугин 24 декабря 2024 08:23 "Акрон" проведет сборы на берегу Персидского залива

Вот по барабану где Акрон проведёт сборы, всё равно выльтят в фнл.

Андрей Куропаткин 26 августа 2024 05:02 Доминик Ороз: "Меня сразу убедила концепция клуба, и я приехал сюда играть в футбол"

Вы про пиво серьёзно? Попробуйте действительно хорошее и не задавайте глупых вопросов.

Анатолий Илларионов 17 июня 2024 08:10 "Акрон" и "Крылья Советов" будут играть на одном стадионе

Дорогущий стадион должен работать по назначению. И хорошо, что на нём будет в 2 раза больше игр. А то, что у нас Самара и Тольятти никак не связаны быстрым транспортом, это вопрос к бывшим и будущим губернаторам.

Фото на сайте

"Крылья Советов" vs ЦСКА

"Крылья Советов" vs ЦСКА

Фан-фест в Самаре посетил 500-тысячный болельщик

Фан-фест в Самаре посетил 500-тысячный болельщик

Матч сборных Англии - Швеции

Матч сборных Англии - Швеции

Все фотогалереи

Новости раздела

Все новости
Архив
Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
25 26 27 28 29 30 31
1 2 3 4 5 6 7
8 9 10 11 12 13 14
15 16 17 18 19 20 21
22 23 24 25 26 27 28
29 30 1 2 3 4 5