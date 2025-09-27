Заур Тедеев: "Я в данной ситуации готов к любому повороту событий"

После поражения от "Ахмата" (0:3) главный тренер "Акрона" Заур Тедеев объяснил, что пошло не так у тольяттинцев, а также ответил на вопрос о своем будущем в тольяттинском клубе.

"Хочу поздравить команду "Ахмат" с победой и хорошей игрой. Я думаю, что все абсолютно заслужено. Есть ошибки, которые я допустил. Эта ответственность полностью ложится на тренера. Нужно постараться сделать правильные выводы и двигаться дальше. Мы сегодня много проиграли единоборств, плохо оборонялись, из-за этого возникло достаточно сильное давление со стороны соперника. Когда мы могли переломить ход матча, особенно это было в начале второго тайма, у нас было несколько моментов и их нужно было реализовывать, но, к сожалению, случилось так, как случилось. В первую очередь жаль наших болельщиков, которые приехали сюда. Им огромное спасибо за то, что они поддерживают команду и всегда находятся рядом с нами", — сказал тренер красно-черных.

Помимо этого, Заур Эдуардович ответил, есть ли давление от руководства из-за плохих результатов в чемпионате: "На данный вопрос лучше ответит руководство. Я работаю ровно так, как позволяет сама обстановка. Мы на сегодняшний день формируем команду. Здесь каких-то отговорок быть не может. Надо просто собираться и двигаться дальше. Не важно, кто, с кем, как, важно, чтобы команда сохранила свое лицо. Это самый важный момент на сегодняшний день. Если проблема в тренере, то тренер возьмет ответственность полностью на себя. Поэтому я в данной ситуации готов к любому повороту событий", — закончил Тедеев.