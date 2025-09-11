Игрок "Крыльев" Владислав Шитов проведет сезон в "Торпедо"

Нападающий "Крыльев Советов" Владислав Шитов арендован московским "Торпедо" до конца текущего сезона. Об этом сообщает пресс-служба самарского ФК.
С лета 2022 года футболист выступал за самарский клуб. Провел 94 матча, в которых отметился 8 голами и 9 результативными передачами.
Последние комментарии
Самаре это не интересно.
Да всё равно с кем сыграет,такие клубы не нужны,болельщиков нет,истории нет,стадиона нет,базы нет,короче просто игрушка для бизнесмена.
Вот по барабану где Акрон проведёт сборы, всё равно выльтят в фнл.
Вы про пиво серьёзно? Попробуйте действительно хорошее и не задавайте глупых вопросов.
Дорогущий стадион должен работать по назначению. И хорошо, что на нём будет в 2 раза больше игр. А то, что у нас Самара и Тольятти никак не связаны быстрым транспортом, это вопрос к бывшим и будущим губернаторам.