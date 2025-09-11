Игрок "Крыльев" Владислав Шитов проведет сезон в "Торпедо"

Если вы нашли ошибку в тексте - выделите ее и нажмите CTR+Enter

Нападающий "Крыльев Советов" Владислав Шитов арендован московским "Торпедо" до конца текущего сезона. Об этом сообщает пресс-служба самарского ФК.

Фото: ПФК "Крылья Советов"