Алексей Сутормин: "С командами по типу "Краснодара" шансы на вес золота" Магомед Адиев: "В первом тайме были отрезки, которые нам давались" "Крылья Советов" не смогли переиграть "Краснодар" — 1:2 Руслан Пименов: "Акрон" будет бороться за выживание" Заур Тедеев: "Первые два мяча возникли из ничего"

Футбол Спорт

Алексей Сутормин: "С командами по типу "Краснодара" шансы на вес золота"

САМАРА. 18 СЕНТЯБРЯ. ВОЛГА НЬЮС.
После поражения от "Краснодара" (1:2) полузащитник "Крыльев Советов" Алексей Сутормин высказался об игре, о своем опасном моменте и ротации в кубке.

— Не могли на большее рассчитывать. Уже по игре, начиная с 15 минуты, начали проигрывать… Нужно с этим что-то делать. Знаете, но были и положительные моменты, которые мы можем занести себе в актив. 

— У тебя был супермомент во втором тайме, когда ты входил в штрафную через правый фланг. Какая была задумка? 

— Я ждал адреса, но как-то не нашел. Нужно пересмотреть момент. Опять же, моя ошибка, если были свободные игроки и я не отдал. В целом, можно было самому действовать. Моменты нужно реализовывать, так как с командами по типу "Краснодара" мало таких подходов бывает, и шансы на вес золота. 

— Кто, на твой взгляд, сегодня не справился с давлением соперника в команде? С высоты было видно, что в моментах защитники проваливались. 

— У нас много невынужденного брака в передачах и в контроле. Считаю, это аспект, в котором можем прибавить, и если мы начнем меньше ошибаться, то с нами будет еще тяжелее играть командам. 

— Ротация не сильно влияет на результаты в кубке? 

— Я думаю, что состав плюс-минус не меняется. Ребята, которые выходят, индивидуально как-то добавляют в игре, но я не думаю, что у нас жестко провисает команда, если кто-то выходит. Предыдущий матч показал — игроки, которые вышли: Олейников забил и отдал голевую, Игнатенков отличился. Значит, конкуренция есть, и за счет этого ребята выходят и показывают себя.

Последние комментарии

андрей пугин 24 января 2025 17:16 Тольяттинский "Акрон" сыграл вничью с московской "Родиной"

Самаре это не интересно.

андрей пугин 25 декабря 2024 09:03 "Акрон" на сборах сыграет с "Родиной" и "Урарту"

Да всё равно с кем сыграет,такие клубы не нужны,болельщиков нет,истории нет,стадиона нет,базы нет,короче просто игрушка для бизнесмена.

андрей пугин 24 декабря 2024 08:23 "Акрон" проведет сборы на берегу Персидского залива

Вот по барабану где Акрон проведёт сборы, всё равно выльтят в фнл.

Андрей Куропаткин 26 августа 2024 05:02 Доминик Ороз: "Меня сразу убедила концепция клуба, и я приехал сюда играть в футбол"

Вы про пиво серьёзно? Попробуйте действительно хорошее и не задавайте глупых вопросов.

Анатолий Илларионов 17 июня 2024 08:10 "Акрон" и "Крылья Советов" будут играть на одном стадионе

Дорогущий стадион должен работать по назначению. И хорошо, что на нём будет в 2 раза больше игр. А то, что у нас Самара и Тольятти никак не связаны быстрым транспортом, это вопрос к бывшим и будущим губернаторам.

