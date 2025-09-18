Алексей Сутормин: "С командами по типу "Краснодара" шансы на вес золота"

После поражения от "Краснодара" (1:2) полузащитник "Крыльев Советов" Алексей Сутормин высказался об игре, о своем опасном моменте и ротации в кубке.

— Не могли на большее рассчитывать. Уже по игре, начиная с 15 минуты, начали проигрывать… Нужно с этим что-то делать. Знаете, но были и положительные моменты, которые мы можем занести себе в актив.

— У тебя был супермомент во втором тайме, когда ты входил в штрафную через правый фланг. Какая была задумка?

— Я ждал адреса, но как-то не нашел. Нужно пересмотреть момент. Опять же, моя ошибка, если были свободные игроки и я не отдал. В целом, можно было самому действовать. Моменты нужно реализовывать, так как с командами по типу "Краснодара" мало таких подходов бывает, и шансы на вес золота.

— Кто, на твой взгляд, сегодня не справился с давлением соперника в команде? С высоты было видно, что в моментах защитники проваливались.

— У нас много невынужденного брака в передачах и в контроле. Считаю, это аспект, в котором можем прибавить, и если мы начнем меньше ошибаться, то с нами будет еще тяжелее играть командам.

— Ротация не сильно влияет на результаты в кубке?

— Я думаю, что состав плюс-минус не меняется. Ребята, которые выходят, индивидуально как-то добавляют в игре, но я не думаю, что у нас жестко провисает команда, если кто-то выходит. Предыдущий матч показал — игроки, которые вышли: Олейников забил и отдал голевую, Игнатенков отличился. Значит, конкуренция есть, и за счет этого ребята выходят и показывают себя.