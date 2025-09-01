Бывший наставник "Крыльев Советов" Игорь Осинькин стал главным тренером "Сочи"

Бывший главный тренер самарских "Крыльев Советов" Игорь Осинькин стал наставником ФК "Сочи", сообщает "Спорт-Экспресс" со ссылкой на президента футбольного клуба Бориса Ротенберга.

"Все видели, что получился провальный сезон, что Роберт Морено не справился с задачей, которая перед ним была поставлена. Морено строил игру клуба, как будто у него там игроки какой-нибудь "Барселоны", которые сами все должны делать. В России спортивная традиция другая. Тренерская работа — это именно работа с каждым спортсменом, с каждым членом команды. Есть тренер, а вся команда — это его дети. Он с каждым своим "ребенком", своим подопечным спортсменом должен непременно разговаривать, должен вытаскивать из него все самые лучшие качества. Лично я считаю, что как раз Игорь Витальевич Осинькин способен это сделать", — заявил изданию Ротенберг.

ФК "Сочи" набрал 1 очко в 7 турах этого сезона чемпионата России и занимает последнее, 16-е место в турнирной таблице.

Напомним, Игорь Осинькин тренировал "Крылья Советов" с 2020 г., покинул клуб в конце мая 2025 г. по истечению срока контракта. Его место занял Магомед Адиев.