В Сызрани пожилой водитель сбил подростка и скрылся

В понедельник, 20 октября, в Сызрани подросток пострадал в ДТП. Об этом сообщает ГУ МВД России по Самарской области.

В 18:05 76-летний водитель Lada Priora в районе дома № 26 по ул. 50 лет Октября сбил 15-летнего парня на нерегулируемом пешеходном переходе. После этого автомобилист скрылся.

Пешеход пострадал, но госпитализация не потребовалась. Водителя позже разыскали.