Не предусмотрел ремонт: чиновника из Самары оштрафовали за плохое содержание дорог

В Самаре назначили штраф руководителю одного из департаментов городской администрации из-за проблем с содержанием дорог. Об этом сообщает региональная прокуратура.

Ранее прокуратура проверяла департамент городского хозяйства и экологии и обнаружила, что в июле 2025 г. ведомство заключило контракты на очистку дорог и остановок. Вот только позже оказалось, что очищенные места все равно не в порядке - там остались дефекты дорожного покрытия. Эти нарушения нашли в Самарском, Кировском, Советском, Промышленном, Октябрьском, Куйбышевском, Ленинском и Железнодорожном районах города.

Прокуратура посчитала, что при заключении муниципальных контрактов департамент не предусмотрел условия об аварийно-ямочном ремонте, хотя должен был.

В связи с этим прокурор города возбудил административное дело в отношении руководителя департамента. В итоге чиновника оштрафовали на 20 тыс. рублей.