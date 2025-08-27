Замглавы Самары стал Вячеслав Шабайкин

С 26 августа на должность заместителя главы города Самара — руководителя департамента финансов — назначен Вячеслав Шабайкин. Об этом сообщает пресс-служба городской администрации.

Шабайкин имеет высшее образование, с отличием окончил Московский Государственный Технический Университет им. Н. Э. Баумана в г. Москва по специальности "Ракетостроение", Сибирский Федеральный Университет в г. Красноярске по специальности "Финансы и кредит" и Государственный Университет Высшая школа экономики по программе "Мастер делового администрирования" (МВА).

С 1994 по 2001 гг. занимал должности от старшего инспектора до первого заместителя председателя Красноярского банка Сбербанка РФ.

С 2001 по 2006 гг. — первый заместитель председателя и председатель Правления Восточно-Сибирского банка Сбербанка РФ.

С 2006 по 2009 гг. работал в структуре ОАО АКБ "РОСБАНК" в должности директора Сибирского территориального управления и Урало-Сибирского территориального управления, с 2009 по 2018 гг. — в структуре ОАО АКБ "Международный Финансовый Клуб" в качестве директора территориального управления, заместителя и первого заместителя председателя правления.

С июля 2025 г. являлся советником главы городского округа Самара.

Является лауреатом конкурса "Финансист года" в номинации "Персона года", лауреатом Национальной отраслевой премии "За укрепление безопасности России" за выдающиеся достижения в области укрепления безопасности банков, обладателем Памятного знака Главы города "За служение на благо города Красноярска", Нагрудного знака "Герб города Красноярска" и почетной грамоты Губернатора Красноярского края за выдающийся вклад в развитие города. По итогам 2015 г. вошел в ТОП-50 лучших корпоративных банкиров.

Оксана Данилова, возглавлявшая департамент финансов администрации городского округа Самара, переведена на должность заместителя руководителя департамента финансов.