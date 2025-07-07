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Муниципалитеты Власть и политика

Глава Тольятти прокомментировал кадровые перестановки в мэрии

ТОЛЬЯТТИ. 7 ИЮЛЯ. ВОЛГА НЬЮС.
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В понедельник, 7 июля, глава Тольятти Илья Сухих объявил о новых кадровых назначениях в администрации города. Он рассказал об этом в своем телеграм-канале.

Фото: Телеграм-канал Ильи Сухих

В общей сложности речь идет о трех назначениях.

"К работе в должности первого заместителя главы городского округа приступил Григорий Владимирович Гильгулин; на должность заместителя главы по городскому хозяйству назначен Михаил Валерьевич Абросимов; пост заместителя главы — руководителя департамента общественной безопасности и противодействию коррупции занял Евгений Анатольевич Скрипкарев", — перечислил Илья Сухих.

Он добавил, что управленческая команда Тольятти продолжает укрепляться и пожелал коллегам успехов.

"Жду максимального погружения во вновь вверенные направления работы", — заключил мэр.

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