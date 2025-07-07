Глава Тольятти прокомментировал кадровые перестановки в мэрии

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В понедельник, 7 июля, глава Тольятти Илья Сухих объявил о новых кадровых назначениях в администрации города. Он рассказал об этом в своем телеграм-канале.

Фото: Телеграм-канал Ильи Сухих