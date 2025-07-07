Глава Тольятти прокомментировал кадровые перестановки в мэрии

В понедельник, 7 июля, глава Тольятти Илья Сухих объявил о новых кадровых назначениях в администрации города. Он рассказал об этом в своем телеграм-канале.
В общей сложности речь идет о трех назначениях.
"К работе в должности первого заместителя главы городского округа приступил Григорий Владимирович Гильгулин; на должность заместителя главы по городскому хозяйству назначен Михаил Валерьевич Абросимов; пост заместителя главы — руководителя департамента общественной безопасности и противодействию коррупции занял Евгений Анатольевич Скрипкарев", — перечислил Илья Сухих.
Он добавил, что управленческая команда Тольятти продолжает укрепляться и пожелал коллегам успехов.
"Жду максимального погружения во вновь вверенные направления работы", — заключил мэр.
Последние комментарии
Очень интересно, что измениться.
А новый губернатор не в курсе какой бардак творится с программой КРТ ? Особенно в Промышленном районе.
только в России пров***шийся чиновник, открыто попирающий права и интересы сограждан, становится уполномоченным по правам человека
Рудаков вполне сможет потянуть мэра
Не в свои сани не садись. Еще бы работал.