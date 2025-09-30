В главы Кинеля выдвинут экс-глава Промышленного района Самары

В Кинеле в ближайшее время сменится глава администрации. Как сообщил во вторник, 30 сентября, губернатор Вячеслав Федорищев во время оперативного совещания, на этот пост выдвинут Данил Морозов.
Морозов с марта этого года занимает должность заместителя главы Самары, в которой он курирует вопросы развития градостроительства и управления имуществом, инфраструктуры исторического поселения. До этого он возглавлял Промышленный район города.
Сейчас главой Кинеля является Вячеслав Тимошенко. Он занимает этот пост с 2024 года.
Последние комментарии
Очень интересно, что измениться.
А новый губернатор не в курсе какой бардак творится с программой КРТ ? Особенно в Промышленном районе.
только в России пров***шийся чиновник, открыто попирающий права и интересы сограждан, становится уполномоченным по правам человека
Рудаков вполне сможет потянуть мэра
Не в свои сани не садись. Еще бы работал.