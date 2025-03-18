Экс-глава Промышленного района Данил Морозов назначен заместителем главы Самары

Глава Промышленного района Самары Данил Морозов, который накануне заявил о том, что уходит с должности, с 18 марта назначен на пост заместителя главы города. В мэрии Самары рассказали, что он будет курировать вопросы развития градостроительства и управления имуществом, инфраструктуры исторического поселения.
Напомним, о своей отставке с должности районного главы Данил Морозов сообщил на своей странице "Вконтакте".
Сообщается, что Морозов имеет два высших образования по специальностям "Основы безопасности жизнедеятельности и физической культуры" и "Финансы и кредит". В разные годы возглавлял специализированное муниципальное унитарное дорожное ремонтно-строительное предприятие, был директором ООО "Возрождение". С 2004 по 2006 год — глава администрации Промышленного района Самары. До прихода на должность заместителя главы города был главой Промышленного внутригородского района.
Последние комментарии
А новый губернатор не в курсе какой бардак творится с программой КРТ ? Особенно в Промышленном районе.
только в России пров***шийся чиновник, открыто попирающий права и интересы сограждан, становится уполномоченным по правам человека
Рудаков вполне сможет потянуть мэра
Не в свои сани не садись. Еще бы работал.
У нас только чиновники работают, а остальные дурака валяют. Хоть бы не писали. Умней бы выглядили.