Экс-глава Промышленного района Данил Морозов назначен заместителем главы Самары

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Глава Промышленного района Самары Данил Морозов, который накануне заявил о том, что уходит с должности, с 18 марта назначен на пост заместителя главы города. В мэрии Самары рассказали, что он будет курировать вопросы развития градостроительства и управления имуществом, инфраструктуры исторического поселения.

Фото: администрация Самары