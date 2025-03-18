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Муниципалитеты Власть и политика

Экс-глава Промышленного района Данил Морозов назначен заместителем главы Самары

САМАРА. 18 МАРТА. ВОЛГА НЬЮС.
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Глава Промышленного района Самары Данил Морозов, который накануне заявил о том, что уходит с должности, с 18 марта назначен на пост заместителя главы города. В мэрии Самары рассказали, что он будет курировать вопросы развития градостроительства и управления имуществом, инфраструктуры исторического поселения.

Фото: администрация Самары

Напомним, о своей отставке с должности районного главы Данил Морозов сообщил на своей странице "Вконтакте".

Сообщается, что Морозов имеет два высших образования по специальностям "Основы безопасности жизнедеятельности и физической культуры" и "Финансы и кредит". В разные годы возглавлял специализированное муниципальное унитарное дорожное ремонтно-строительное предприятие, был директором ООО "Возрождение". С 2004 по 2006 год — глава администрации Промышленного района Самары. До прихода на должность заместителя главы города был главой Промышленного внутригородского района.

 

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