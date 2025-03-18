Глава Промышленного района Самары ушел в отставку

Данил Морозов покинул пост главы Промышленного района Самары. Об этом он написал на своей странице в "Вконтакте".

"Я завершаю свою работу в качестве Главы Промышленного района. Это были интересные, яркие и насыщенные три года, за которые мы с вами успели благоустроить более 30 дворовых территорий, отремонтировали внутриквартальные дороги по 200-м адресам. Благодаря активности жителей и участию в федеральной программе "Формирование комфортной городской среды", два общественных пространства — парки "Молодежный" и "Воронежские озера" — приобрели новый и современный вид. Вместе с вами мы организовывали субботники, занимались вопросами по демонтажу нестационарных торговых объектов, строили новый детский сад, делали наш район чище и краше. Большое спасибо за совместную работу, дорогие жители Промышленного района. Уверен, что и дальше мы вместе продолжим работать на благо нашего города", — написал Данил Морозов.

На сайте администрации Промышленного района указано, что временно исполняющим полномочия главы стал Иван Сухарев. По ныне действующей процедуре власти должны организовать конкурс, чтобы выбрать нового руководителя. Однако сейчас проводится муниципальная реформа, и в скором времени районы потеряют статус муниципалитетов. Глав администраций районов снова будет назначать мэр Самары.

Данил Морозов родом из Светлограда Ставропольского района, ему 45 лет. Участвовал в контртеррористических операциях в Дагестане и Чечне. В Самару перебрался в 2001 году, работал помощником главы города. С 2002-го по 2004 гг. руководил МП "Спецдорремстрой". Впервые Морозов возглавил администрацию Промышленного района в 2004–2006 гг. Затем работал гендиректором ООО "Возрождение" и числился депутатом городской думы. Вновь главой района его избрали в 2022 году.

Новые карьерные планы Данилы Морозова пока доподлинно неизвестны. По данным некоторых СМИ, он станет заместителем главы Самары.