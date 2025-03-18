16+
Написать в редакцию RSS Архив Яндекс виджеты Реклама на сайте
Сюжеты:
Глава Промышленного района Самары ушел в отставку В Самаре на 13 млрд руб. увеличили доходную часть бюджета: стало известно, куда направят средства Департамент градостроительства Самары лишили полномочий по КРТ Главой Волжского района избран Александр Шарков В Самаре заново проведут выборы мэра

Муниципалитеты Власть и политика

Глава Промышленного района Самары ушел в отставку

САМАРА. 18 МАРТА. ВОЛГА НЬЮС.
Читали: 254
Версия для печати
Если вы нашли ошибку в тексте - выделите ее и нажмите CTR+Enter

Данил Морозов покинул пост главы Промышленного района Самары. Об этом он написал на своей странице в "Вконтакте".

Фото: www.gordumasamara.ru

"Я завершаю свою работу в качестве Главы Промышленного района. Это были интересные, яркие и насыщенные три года, за которые мы с вами успели благоустроить более 30 дворовых территорий, отремонтировали внутриквартальные дороги по 200-м адресам. Благодаря активности жителей и участию в федеральной программе "Формирование комфортной городской среды", два общественных пространства — парки "Молодежный" и "Воронежские озера" — приобрели новый и современный вид. Вместе с вами мы организовывали субботники, занимались вопросами по демонтажу нестационарных торговых объектов, строили новый детский сад, делали наш район чище и краше. Большое спасибо за совместную работу, дорогие жители Промышленного района. Уверен, что и дальше мы вместе продолжим работать на благо нашего города", — написал Данил Морозов.

На сайте администрации Промышленного района указано, что временно исполняющим полномочия главы стал Иван Сухарев. По ныне действующей процедуре власти должны организовать конкурс, чтобы выбрать нового руководителя. Однако сейчас проводится муниципальная реформа, и в скором времени районы потеряют статус муниципалитетов. Глав администраций районов снова будет назначать мэр Самары.

Данил Морозов родом из Светлограда Ставропольского района, ему 45 лет. Участвовал в контртеррористических операциях в Дагестане и Чечне. В Самару перебрался в 2001 году, работал помощником главы города. С 2002-го по 2004 гг. руководил МП "Спецдорремстрой". Впервые Морозов возглавил администрацию Промышленного района в 2004–2006 гг. Затем работал гендиректором ООО "Возрождение" и числился депутатом городской думы. Вновь главой района его избрали в 2022 году.

Новые карьерные планы Данилы Морозова пока доподлинно неизвестны. По данным некоторых СМИ, он станет заместителем главы Самары. 

Гид потребителя

Последние комментарии

Иванов Денис 02 декабря 2024 13:26 Самарские чиновники получили нагоняй за суды с жильцами аварийных домов

А новый губернатор не в курсе какой бардак творится с программой КРТ ? Особенно в Промышленном районе.

Александр Калинов 13 ноября 2024 11:45 Судьба главы Самары Елены Лапушкиной может решиться 15 ноября

только в России пров***шийся чиновник, открыто попирающий права и интересы сограждан, становится уполномоченным по правам человека

Анатолий Илларионов 01 октября 2024 11:46 Глава Самары Елена Лапушкина может уйти на новую работу

Рудаков вполне сможет потянуть мэра

Вячеслав Гусев 14 августа 2024 09:57 Глава Сызрани Анатолий Лукиенко ушел в отставку

Не в свои сани не садись. Еще бы работал.

Николай Курпанов 19 июля 2023 11:39 Елена Лапушкина награждена почетным знаком "За труд во благо земли Самарской"

У нас только чиновники работают, а остальные дурака валяют. Хоть бы не писали. Умней бы выглядили.

Фото на сайте

В Сызрани торжественно отрыта Стела Трудовой доблести

В Сызрани торжественно отрыта Стела Трудовой доблести

Поездка Дмитрия Азарова в п. Воскресенка Волжского района

Поездка Дмитрия Азарова в п. Воскресенка Волжского района

Самарские депутаты ознакомились с работой лагерей дневного пребывания

Самарские депутаты ознакомились с работой лагерей дневного пребывания

Все фотогалереи

Новости раздела

Все новости
Архив
Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
24 25 26 27 28 1 2
3 4 5 6 7 8 9
10 11 12 13 14 15 16
17 18 19 20 21 22 23
24 25 26 27 28 29 30
31 1 2 3 4 5 6