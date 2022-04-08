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Муниципалитеты Власть и политика

Данил Морозов вновь стал главой Промышленного района Самары спустя 15 лет

САМАРА. 8 АПРЕЛЯ. ВОЛГА НЬЮС.
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Избран новый глава Промышленного внутригородского района Самары. Им стал Данил Морозов, сообщает телеграм-канал городской администрации.

Фото: citytraffic.ru

"К обязанностям он приступает в самый разгар месячника по благоустройству, для включения в работу времени немного. Знаю Данила Викторовича по его деятельности в комитете по развитию городской инфраструктуры, ЖКХ и экологии думы городского округа Самара. Уверена, что с поставленными задачами он справится!" — отметила глава Самары Еленеа Лапушкина.

Она поздравила нового главу района и пожелала ему успеха в работе, взаимопонимания с жителями и дальнейшего процветания всему району.

Данил Морозов родом из Светлограда Ставропольского района, ему 45 лет. Участвовал в контртеррористических операциях в Дагестане и Чечне. В Самару перебрался в 2001 году, работал помощником главы города. С 2002-го по 2004 гг. руководил МП "Спецдорремстрой".

Он уже возглавлял администрацию Промышленного района в 2004-2006 гг. В последнее время Данил Морозов работал гендиректором ООО "Возрождение" и числился депутатом городской думы.

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