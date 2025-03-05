Губдума рассмотрит законопроект о смене статуса Самары

Губернская дума получила на рассмотрение законопроект "О преобразовании городского округа Самара". Он предусматривает возвращение муниципалитета к одноуровневой системе местного самоуправления (МСУ).
Инициировал проведение реформы губернатор Вячеслав Федорищев. Причиной стала низкая эффективность ныне действующей двухуровневой системы МСУ. С 2016 года помимо общегородского муниципалитета, в отдельные муниципальные образования выделены все девять районов города. Каждый имеет местный бюджет, собственные полномочия по решению вопросов и свои органы власти (глава, администрация и совет депутатов). Для формирования районных советов проводятся выборы. Из состава депутатов райсоветов делегированы представители в городскую думу.
"Почти десятилетний опыт работы муниципалитета по двухуровневой модели показал свою низкую эффективность, неоправданное усложнение структуры формирования представительных органов, избыточность количества депутатов в совокупности с искусственностью дробления территории города по принципу представительства депутатов районного звена", — указано в пояснительной записке к законопроекту.
Также авторы отмечают тенденцию к централизации местной власти на территории всей страны. Госдума рассматривает законопроект "Об общих принципах организации местного самоуправления в единой системе публичной власти", который предусматривает переход на одноуровневую модель организации МСУ.
Предложения по муниципальной реформе уже прошли публичные слушания, и большинство участников высказались за ее проведение. Теперь изменения должны закрепить на законодательном уровне.
Согласно законопроекту, Самара сменит статус. Она перестанет быть городским округом с внутригородским делением и станет просто городским округом. Однако мэра по-прежнему будет избирать дума из числа кандидатов, выбранных комиссией в рамках конкурса. Срок полномочий главы города составит 5 лет.
Районные советы депутатов упразднят. Состав городской думы будет формироваться по итогам прямых выборов по одномандатным избирательным округам. Всего жителям предстоит избрать 37 депутатов. Срок полномочий также будет составлять 5 лет.
В законопроекте указано, что предусмотрен переходный период. За это время предстоит избрать состав городской думы и главу Самары, провести реорганизацию структуры мэрии.
На упразднение внутригородских районов у властей будет 6 месяцев. Администрации районов продолжат работать в качестве территориальных органов мэрии. Планируется сохранить и штат.
Последние комментарии
А новый губернатор не в курсе какой бардак творится с программой КРТ ? Особенно в Промышленном районе.
только в России пров***шийся чиновник, открыто попирающий права и интересы сограждан, становится уполномоченным по правам человека
Рудаков вполне сможет потянуть мэра
Не в свои сани не садись. Еще бы работал.
У нас только чиновники работают, а остальные дурака валяют. Хоть бы не писали. Умней бы выглядили.