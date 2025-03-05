Губдума рассмотрит законопроект о смене статуса Самары

Губернская дума получила на рассмотрение законопроект "О преобразовании городского округа Самара". Он предусматривает возвращение муниципалитета к одноуровневой системе местного самоуправления (МСУ).

Инициировал проведение реформы губернатор Вячеслав Федорищев. Причиной стала низкая эффективность ныне действующей двухуровневой системы МСУ. С 2016 года помимо общегородского муниципалитета, в отдельные муниципальные образования выделены все девять районов города. Каждый имеет местный бюджет, собственные полномочия по решению вопросов и свои органы власти (глава, администрация и совет депутатов). Для формирования районных советов проводятся выборы. Из состава депутатов райсоветов делегированы представители в городскую думу.

"Почти десятилетний опыт работы муниципалитета по двухуровневой модели показал свою низкую эффективность, неоправданное усложнение структуры формирования представительных органов, избыточность количества депутатов в совокупности с искусственностью дробления территории города по принципу представительства депутатов районного звена", — указано в пояснительной записке к законопроекту.

Также авторы отмечают тенденцию к централизации местной власти на территории всей страны. Госдума рассматривает законопроект "Об общих принципах организации местного самоуправления в единой системе публичной власти", который предусматривает переход на одноуровневую модель организации МСУ.

Предложения по муниципальной реформе уже прошли публичные слушания, и большинство участников высказались за ее проведение. Теперь изменения должны закрепить на законодательном уровне.

Возвращение выборов мэров в Самарской области решили отложить В четверг, 16 января, комитет губернской думы по местному самоуправлению рассмотрел инициативу "Справедливой России" о возвращении выборов глав муниципалитетов в Самарской области. Депутаты решили поставить на паузу ее дальнейшую проработку.

Согласно законопроекту, Самара сменит статус. Она перестанет быть городским округом с внутригородским делением и станет просто городским округом. Однако мэра по-прежнему будет избирать дума из числа кандидатов, выбранных комиссией в рамках конкурса. Срок полномочий главы города составит 5 лет.

Районные советы депутатов упразднят. Состав городской думы будет формироваться по итогам прямых выборов по одномандатным избирательным округам. Всего жителям предстоит избрать 37 депутатов. Срок полномочий также будет составлять 5 лет.

В законопроекте указано, что предусмотрен переходный период. За это время предстоит избрать состав городской думы и главу Самары, провести реорганизацию структуры мэрии.

На упразднение внутригородских районов у властей будет 6 месяцев. Администрации районов продолжат работать в качестве территориальных органов мэрии. Планируется сохранить и штат.