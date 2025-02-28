Реформа МСУ: Самару вернут к одноуровневой системе самоуправления

Законопроект "О преобразовании городского округа Самара" в ближайшее время будет направлен в Самарскую губернскую думу. Речь в проекте идет о возвращении муниципалитета к одноуровневой системе местного самоуправления. Об этом решении стало известно на заседании гордумы 27 февраля.

Законопроект предусматривает изменение статуса "городского округа с внутригородским делением" на "городской округ". Предлагается установить следующий порядок формирования и срок полномочий органов местного самоуправления:

городская дума состоит из 37 депутатов, избираемых на муниципальных выборах по одномандатным избирательным округам;

глава города избирается Думой из числа кандидатов, представленных конкурсной комиссией по результатам конкурса, и возглавляет местную администрацию;

срок полномочий думы и главы Самары составляет 5 лет.

Законопроектом также закрепляется переходный период для приведения нормативных актов в соответствие, упразднения внутригородских районов и формирования органов местного самоуправления.

Сегодня Самара обладает статусом городского округа с внутригородским делением. 9 октября 2024 года на заседании областного правительства Губернатор Вячеслав Федорищев поручил рассмотреть вопрос о возвращении к прежней, одноуровневой системе органов местного самоуправления.

В соответствии с федеральным законодательством, изменение статуса городского округа, его преобразование, осуществляется законом субъекта РФ с учетом мнения населения.

"Тема реформы местного самоуправления получила широкое обсуждение на общественных площадках внутригородских районов, на расширенных заседаниях городской общественной палаты и общественного совета при думе. Также, по результатам публичных слушаний, большинство их участников поддержали преобразование", — напомнил коллегам председатель думы Алексей Дегтев.

"Самое главное, о чем говорили эксперты и общественники — это упрощение системы и повышение качества управления в городе, а также эффективное использование каждого рубля бюджетных денег. Одноуровневая система, к которой мы возвращаемся, применяется практически во всех регионах нашей страны" — отметила Юлия Пантелеева.

Представлять законопроект в областном парламенте предложено Главе городского округа Самара Ивану Носкову.