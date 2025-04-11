Президенту АвтоВАЗа Максиму Соколову хотят присвоить звание "Почетный гражданин Тольятти"

Дума Тольятти выступила с ходатайством о присвоении звания "Почетный гражданин" президенту АО "АвтоВАЗ" Максиму Соколову, сообщает пресс-служба городского парламента.

В тексте ходатайства в качестве обоснования приводится факт, что с мая 2022 г., когда он возглавил АвтоВАЗ, при его участии удалось в сжатые сроки обеспечить локализацию производства многих моделей автомобилей Lada, преодолеть ряд кризисных ситуаций, подготовить основу для выпуска новых моделей, например, Lada Aura и Lada Iskra. Более того, под руководством Максима Соколова АвтоВАЗ возобновил практику профориентации и шефской работы с учебными заведениями Тольятти, ввел новые меры поддержки многодетных семей и работников при рождении детей, обеспечил всестороннюю поддержку заводчан - участников СВО и их семей.

Все поступившие ходатайства о присвоении звания "Почетный гражданин г.о. Тольятти" будет рассматривать общественная комиссия из 13 человек, сформированная из деятелей науки и культуры, общественных деятелей и других заслуженных тольяттинцев.