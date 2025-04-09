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Муниципалитеты Власть и политика

Мэрия Самары возьмет в кредит 2 млрд рублей, чтобы расплатиться с долгами

САМАРА. 9 АПРЕЛЯ. ВОЛГА НЬЮС.
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Мэрия Самары в лице департамента финансов опубликовала 5 лотов на сайте госзакупок. Все они связаны с поиском кредиторов, способных предоставить муниципалитету в совокупности более 2 млрд рублей. Суммарная цена контрактов — 481,2 млн рублей

Четыре лота, каждый из которых имеет начальную стоимость в 110 млн рублей, касаются оказания услуг по предоставлению банками возобновляемой кредитной линии с лимитом задолженности в 500 млн рублей "в целях погашения долговых обязательств".

Кредит муниципальные власти планируют взять на год, с 20 ноября текущего года.

Пятый лот с начальной стоимостью в 41,25 млн рублей касается кредитования в банке на 187,5 млн рублей на срок 365 дней, с 20 ноября 2025 года. Цель кредита аналогична — погашение долгов муниципалитета.

Подрядчики определятся после 18 апреля. Они должны исполнить контракт до 19 ноября 2026 года.

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