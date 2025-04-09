Мэрия Самары возьмет в кредит 2 млрд рублей, чтобы расплатиться с долгами

Мэрия Самары в лице департамента финансов опубликовала 5 лотов на сайте госзакупок. Все они связаны с поиском кредиторов, способных предоставить муниципалитету в совокупности более 2 млрд рублей. Суммарная цена контрактов — 481,2 млн рублей
Четыре лота, каждый из которых имеет начальную стоимость в 110 млн рублей, касаются оказания услуг по предоставлению банками возобновляемой кредитной линии с лимитом задолженности в 500 млн рублей "в целях погашения долговых обязательств".
Кредит муниципальные власти планируют взять на год, с 20 ноября текущего года.
Пятый лот с начальной стоимостью в 41,25 млн рублей касается кредитования в банке на 187,5 млн рублей на срок 365 дней, с 20 ноября 2025 года. Цель кредита аналогична — погашение долгов муниципалитета.
Подрядчики определятся после 18 апреля. Они должны исполнить контракт до 19 ноября 2026 года.
Последние комментарии
А новый губернатор не в курсе какой бардак творится с программой КРТ ? Особенно в Промышленном районе.
только в России пров***шийся чиновник, открыто попирающий права и интересы сограждан, становится уполномоченным по правам человека
Рудаков вполне сможет потянуть мэра
Не в свои сани не садись. Еще бы работал.
У нас только чиновники работают, а остальные дурака валяют. Хоть бы не писали. Умней бы выглядили.