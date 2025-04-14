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Муниципалитеты Власть и политика

Замглавы Тольятти по имуществу стал Игорь Квасов

ТОЛЬЯТТИ. 14 АПРЕЛЯ. ВОЛГА НЬЮС.
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В понедельник, 14 апреля, к работе в должности заместителя главы городского округа по имуществу и градостроительству приступил Игорь Квасов.

Фото: Телеграм-канал Ильи Сухих

В марте 2021 г. возглавил департамент градостроительной деятельности администрации Тольятти.

"Игорь Николаевич — опытный и грамотный специалист в своей отрасли, человек с высокими профессиональными компетенциями. Уверен, что и на новом ответственном посту он проявит себя должным образом. Задач по стройке и земельным вопросам много. Работаем!", - написал в своем Телеграм-канале мэр Автограда Илья Сухих. 

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