Замглавы Тольятти по имуществу стал Игорь Квасов

В понедельник, 14 апреля, к работе в должности заместителя главы городского округа по имуществу и градостроительству приступил Игорь Квасов.
В марте 2021 г. возглавил департамент градостроительной деятельности администрации Тольятти.
"Игорь Николаевич — опытный и грамотный специалист в своей отрасли, человек с высокими профессиональными компетенциями. Уверен, что и на новом ответственном посту он проявит себя должным образом. Задач по стройке и земельным вопросам много. Работаем!", - написал в своем Телеграм-канале мэр Автограда Илья Сухих.
Последние комментарии
А новый губернатор не в курсе какой бардак творится с программой КРТ ? Особенно в Промышленном районе.
только в России пров***шийся чиновник, открыто попирающий права и интересы сограждан, становится уполномоченным по правам человека
Рудаков вполне сможет потянуть мэра
Не в свои сани не садись. Еще бы работал.
У нас только чиновники работают, а остальные дурака валяют. Хоть бы не писали. Умней бы выглядили.