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Муниципалитеты Власть и политика

Самара будет сотрудничать с Абхазией

САМАРА. 5 ИЮЛЯ. ВОЛГА НЬЮС.
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Глава Самары Иван Носков подписал соглашение о сотрудничестве с Гудаутским районом Абхазии, передает пресс-служба городской администрации.

Фото: пресс-служба мэрии Самары

В пятницу, 4 июля, мэр Самары Иван Носков и глава администрации Гудаутского района республики Абхазия Валерий Авидзба подписали соглашение об осуществлении международных и внешнеэкономических связей между городами Самара и Гудаута.

Соглашение подписано в ходе официального визита Ивана Носкова в республику Абхазия. В рамках соглашения о сотрудничестве планируется взаимодействие двух городов в сфере развития туризма, а также в образовательной, культурной, спортивной и экономической сферах деятельности.

"Подписание соглашения о долгосрочном сотрудничестве между городами Самара и Гудаута — это важное стратегическое решение лидеров наших государств. Сегодня — уже официально — мы становимся не просто добрыми друзьями, но и важными экономическими партнерами. Уверен, что подписание соглашения о сотрудничестве станет отправной точкой в плодотворной совместной работе по самым разным направлениям. Пусть дружба крепнет не только между нашими странами, но и между нашими городами!" — сказал глава города Самара Иван Носков.

В рамках заключенного соглашения о долгосрочном сотрудничестве между городами Самара и Гудаута рассматривается возможность проведения практических, экспертных и иных мероприятий в сфере образования, укрепления и развития культурных связей, организации совместных театральных постановок, проведения фестивалей и концертов и иных творческих проектов.

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