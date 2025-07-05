Самара будет сотрудничать с Абхазией

Глава Самары Иван Носков подписал соглашение о сотрудничестве с Гудаутским районом Абхазии, передает пресс-служба городской администрации.
В пятницу, 4 июля, мэр Самары Иван Носков и глава администрации Гудаутского района республики Абхазия Валерий Авидзба подписали соглашение об осуществлении международных и внешнеэкономических связей между городами Самара и Гудаута.
Соглашение подписано в ходе официального визита Ивана Носкова в республику Абхазия. В рамках соглашения о сотрудничестве планируется взаимодействие двух городов в сфере развития туризма, а также в образовательной, культурной, спортивной и экономической сферах деятельности.
"Подписание соглашения о долгосрочном сотрудничестве между городами Самара и Гудаута — это важное стратегическое решение лидеров наших государств. Сегодня — уже официально — мы становимся не просто добрыми друзьями, но и важными экономическими партнерами. Уверен, что подписание соглашения о сотрудничестве станет отправной точкой в плодотворной совместной работе по самым разным направлениям. Пусть дружба крепнет не только между нашими странами, но и между нашими городами!" — сказал глава города Самара Иван Носков.
В рамках заключенного соглашения о долгосрочном сотрудничестве между городами Самара и Гудаута рассматривается возможность проведения практических, экспертных и иных мероприятий в сфере образования, укрепления и развития культурных связей, организации совместных театральных постановок, проведения фестивалей и концертов и иных творческих проектов.
Последние комментарии
Очень интересно, что измениться.
А новый губернатор не в курсе какой бардак творится с программой КРТ ? Особенно в Промышленном районе.
только в России пров***шийся чиновник, открыто попирающий права и интересы сограждан, становится уполномоченным по правам человека
Рудаков вполне сможет потянуть мэра
Не в свои сани не садись. Еще бы работал.