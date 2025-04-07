Сохраняют чистоту: в Самаре берега Волги очищают от мусора

Четвертый год депутаты Самарской городской думы вместе с волонтерами "Молодой гвардии" Единой России собирают мусор по берегам реки. Акция стала по-настоящему массовой, она охватывает самые популярные у жителей города места — спуск Шмидта, Загородный парк, Ладью и другие.
Чтобы подготовить побережье к пляжному сезону, в Самаре организовали субботник. Депутат Наталья Сычева пришла на Волгу вместе с коллегами по основной работе.
"Это хорошая инициатива, к которой присоединились десятки регионов, расположенных по течению Волги, — говорит женщина. — У нас есть совместная цель — очистить землю перед большим половодьем, чтобы мусор, который скапливается на берегах, не попал в реку".
По словам руководителя регионального штаба "Молодой гвардии" Антона Родионова, в весенних субботниках участвуют школьники и студенты разных возрастов. Пример им показывают сотрудники крупных предприятий региона.
Работы у активистов хватает — после зимы берега завалены пожухлой осенней листовой, покрышками, бутылками, отслужившей пиротехникой. Собранный мусор вывозит регоператор.
Более подробный материал читайте в среду, 9 апреля, в новом номере газеты "Волжская коммуна" (12+).
Последние комментарии
А новый губернатор не в курсе какой бардак творится с программой КРТ ? Особенно в Промышленном районе.
только в России пров***шийся чиновник, открыто попирающий права и интересы сограждан, становится уполномоченным по правам человека
Рудаков вполне сможет потянуть мэра
Не в свои сани не садись. Еще бы работал.
У нас только чиновники работают, а остальные дурака валяют. Хоть бы не писали. Умней бы выглядили.