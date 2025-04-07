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Сохраняют чистоту: в Самаре берега Волги очищают от мусора

САМАРА. 7 АПРЕЛЯ. ВОЛГА НЬЮС.
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Четвертый год депутаты Самарской городской думы вместе с волонтерами "Молодой гвардии" Единой России собирают мусор по берегам реки. Акция стала по-настоящему массовой, она охватывает самые популярные у жителей города места — спуск Шмидта, Загородный парк, Ладью и другие.

Фото: Юлия Рубцова

Чтобы подготовить побережье к пляжному сезону, в Самаре организовали субботник. Депутат Наталья Сычева пришла на Волгу вместе с коллегами по основной работе.

"Это хорошая инициатива, к которой присоединились десятки регионов, расположенных по течению Волги, — говорит женщина. — У нас есть совместная цель — очистить землю перед большим половодьем, чтобы мусор, который скапливается на берегах, не попал в реку".

По словам руководителя регионального штаба "Молодой гвардии" Антона Родионова, в весенних субботниках участвуют школьники и студенты разных возрастов. Пример им показывают сотрудники крупных предприятий региона.

Работы у активистов хватает — после зимы берега завалены пожухлой осенней листовой, покрышками, бутылками, отслужившей пиротехникой. Собранный мусор вывозит регоператор.

Более подробный материал читайте в среду, 9 апреля, в новом номере газеты "Волжская коммуна" (12+).

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