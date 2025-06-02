Хворостянский район возглавил Сергей Кислинский

Виктор Махов, возглавлявший Хворостянской район с 1991 г., ушел в отставку. И.о. главы района назначен Сергей Кислинский, работавший заместителем Махова. Об этом стало известно в понедельник, 2 июня, на оперативном совещании правительства Самарской области.
Напомним, в конце прошлого года суд удовлетворил иск прокуратуры о досрочном прекращении полномочий главы Хворостянского района Виктора Махова.
Надзорное ведомство выявило конфликт интересов. Он заключался в том, что экс-супруга Махова работала в администрации начальником организационного отдела. При этом после расторжения брака в 2015 г. пара фактически продолжала вместе и жить, и ездить в отпуска.
27 мая апелляция по делу была рассмотрена областным судом. Как сообщили в прокуратуре Самарской области, в итоге в решение суда была добавлена формулировка "в связи с утратой доверия".
Последние комментарии
А новый губернатор не в курсе какой бардак творится с программой КРТ ? Особенно в Промышленном районе.
только в России пров***шийся чиновник, открыто попирающий права и интересы сограждан, становится уполномоченным по правам человека
Рудаков вполне сможет потянуть мэра
Не в свои сани не садись. Еще бы работал.
У нас только чиновники работают, а остальные дурака валяют. Хоть бы не писали. Умней бы выглядили.