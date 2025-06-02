Хворостянский район возглавил Сергей Кислинский

Виктор Махов, возглавлявший Хворостянской район с 1991 г., ушел в отставку. И.о. главы района назначен Сергей Кислинский, работавший заместителем Махова. Об этом стало известно в понедельник, 2 июня, на оперативном совещании правительства Самарской области.

Напомним, в конце прошлого года суд удовлетворил иск прокуратуры о досрочном прекращении полномочий главы Хворостянского района Виктора Махова.

Надзорное ведомство выявило конфликт интересов. Он заключался в том, что экс-супруга Махова работала в администрации начальником организационного отдела. При этом после расторжения брака в 2015 г. пара фактически продолжала вместе и жить, и ездить в отпуска.

27 мая апелляция по делу была рассмотрена областным судом. Как сообщили в прокуратуре Самарской области, в итоге в решение суда была добавлена формулировка "в связи с утратой доверия".