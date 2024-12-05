Полномочия главы Хворостянского района досрочно прекратили из-за конфликта интересов

Приволжский районный суд Самарской области досрочно прекратил полномочия главы Хворостянского района Виктора Махова. Об этом сообщает региональная прокуратура.

Напомним, надзорное ведомство обнаружило конфликт интересов. Начальником организационного отдела администрации района была экс-супруга главы района. При этом после расторжения брака в 2015 г. пара фактически продолжала жить вместе и ездить в отпуск.

В результате прокурор подал в суд иск с требованием досрочно прекратить полномочия Махова, возглавлявшего муниципалитет с 1991 года. Суд с этим согласился.