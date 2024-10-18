Прокуратура добивается отставки главы Хворостянского района

Приволжский районный суд начал рассматривать иск прокурора о досрочном прекращении полномочий главы Хворостянского района Виктора Махова, возглавляющего муниципалитет с 1991 года. Об этом сообщает прокуратура Самарской области.

По мнению надзорного ведомства, имел место конфликт интересов. Дело в том, что начальником организационного отдела администрации района была экс-супруга главы района. Прокуратура обнаружила, что после расторжения брака в 2015 г. пара фактически продолжала семейные отношения — они вместе жили и ездили в отпуск.

Надзорное ведомство вносило представление об устранении нарушений, но местные депутаты не увидели конфликта интересов.

Теперь прокуратура через суд добивается досрочного прекращения полномочий Махова. Иск находится в стадии рассмотрения.