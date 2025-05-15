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Муниципалитеты Власть и политика

Дмитрий Лоскутов назначен замглавы Тольятти по социальным вопросам

ТОЛЬЯТТИ. 15 МАЯ. ВОЛГА НЬЮС.
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С 15 мая на должность заместителя главы г. о. Тольятти по социальным вопросам назначен Дмитрий Лоскутов. Об этом сообщил сегодня глава города Илья Сухих.

Фото: администрация Тольятти

Дмитрий Юрьевич родился в 1973 г. в Тольятти. В 1993 г. окончил Тольяттинский политехнический техникум по специальности "Техник-электромеханик", в 2000 г. — Тольяттинский политехнический институт по специальности "Инженер-механик", в 2010 г. — Самарскую гуманитарную академию по специализации "Психология управления персоналом". В 2016 г. успешно прошел программу профессиональной переподготовки "Государственное и муниципальное управление" в РАНХиГС при Президенте РФ.

C 1993 до 2017 гг. работал на АвтоВАЗе, на радиостанции "Август", в общественно-политическом издании "Панорама Тольятти", во Дворце культуры "Тольятти" им. Н. В. Абрамова. С июля 2017 г. по апрель 2025 г. возглавлял крупнейшее учреждение культуры нашего города — МАУ КЦ "Автоград". Общий стаж руководящей работы в учреждениях социальной сферы — более 11 лет.

За успехи в профессиональной деятельности Дмитрий Лоскутов поощрен памятным знаком Самарской области "За служение людям", благодарственными письмами министерства культуры Самарской области, почетными грамотами администрации г. о. Тольятти, грамотами и благодарностями государственных и общественных организаций.

Женат, воспитал с супругой троих детей.

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