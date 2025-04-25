Роль муниципальных служащих возросла на федеральном уровне благодаря II Всероссийскому муниципальному форуму

Форум "Малая родина — сила России" прошел в Национальном центре "Россия" с 21 по 23 апреля и собрал около 4 тыс. участников со всех регионов страны. Представители муниципалитетов, федеральных и региональных органов власти обсуждали повышение качества жизни на территориях, развитие муниципальных образований, а также внутри- и внешнеполитические вызовы.

Организатором выступила Всероссийская ассоциация развития местного самоуправления (ВАРМСУ) при поддержке Администрации президента РФ.

Форум продемонстрировал, что за последние два года благодаря вниманию президента страны и инициативам ВАРМСУ поддержка муниципального сообщества со стороны государства усилилась, многие системные решения способствуют укреплению авторитета местного самоуправления.

Одним из самых ярких мероприятий форума стала церемония награждения победителей второй Всероссийской муниципальной премии "Служение". В этом году она привлекла рекордное количество участников: поступило 41 313 заявок со всей России. Почти 1 млн человек на портале Госуслуг приняли участие в народном голосовании за топ-100 участников премии.

"Вы посвящаете себя нелегкому, но очень значимому делу. Именно к вам люди в первую очередь идут за решением своих повседневных проблем, именно с вами связывают надежды на ощутимые, нужные им перемены к лучшему. Именно поэтому работа на муниципальном уровне — это и огромная ответственность, и настоящее призвание, и, подчеркну, важнейшая для государства, для нашего общества, прямо скажу, миссия. Это действительно служение, миссия", — подчеркнул Владимир Путин.

Муниципальные служащие выполняют свою миссию не только на гражданской службе, но и на фронте. С 2022 г. более 3,5 тыс. муниципальных служащих отправились добровольцами на СВО.

"Неважно, работаем мы в небольшом селе или в городе-миллионнике — всех нас объединяет служение своей земле, любовь к малой родине и стремление к ее развитию", — отметила Ирина Гусева.

В 2025 г. появился тренд на омоложение сотрудников администраций. Муниципальная служба стала востребована у молодежи.

Что касается финансовых результатов деятельности муниципалитетов, 2024 г. продемонстрировал укрепление доходной базы — доходы местных бюджетов за 2024 г. составили свыше 8 трлн руб., а без учета субвенций примерно 6 трлн рублей. Рост налоговых доходов по отношению к 2023 г. составил 26%.

Отдельное внимание уделили применению новых технологий в муниципальном управлении. Блестящие результаты показывает один из основополагающих трендов цифровизации — работа с обратной связью. За последние пять лет число обращений граждан выросло с 25 млн до 35 млн в год.

Впереди дельнейшее применение инноваций: чтобы сделать работу государственных и муниципальны служащих эффективнее, разрабатывается ИИ-помощник. Он поможет проанализировать обращение, используя "суммаризатор смысла", а затем спроектирует ответ с учетом требований нормативной базы, используя лучшие практик ранее подготовленных ответов.

За короткое время при поддержке президента РФ ВАРМСУ выстроила эффективное взаимодействие с федеральной и региональной властью, объединила муниципалитеты страны в единое сообщество. Органы МСУ активно перенимают успешный опыт коллег, тиражируются лучшие практики, создается единое пространство возможностей для людей.