В Тольятти утверждена новая структура администрации города

В минувшую среду, 9 апреля, гордума Тольятти утвердила предложенную главой города Ильей Сухих структуру исполнительного органа, сообщает пресс-служба городского парламента.

В административном подчинении главы остаются четыре подразделения: департамент информационных технологий и связи, правовой департамент, управление мобилизационной подготовки, контрольно-ревизионный отдел.

Первый заместитель главы перепрофилируется на решение вопросов в финансовой сфере. В его подчинение передаются подразделения, которые находились в подчинении заместителя главы по финансам, экономике и развитию: департамент финансов, департамент экономического развития, управление туризма. А также добавляется управление потребительского рынка, исключенное из непосредственного подчинения главы.

Упразднена должность заместителя главы по финансам, экономике и развитию.

В новой администрации появятся:

заместитель главы — руководитель департамента общественной безопасности и противодействия коррупции. В его подчинение передан департамент общественной безопасности и управление административной практики и контроля. Также в состав департамента общественной безопасности включается подразделение по противодействию коррупции. В целом, заместитель главы будет отвечать за взаимодействие с силовыми структурами и правоохранительными органами.

заместитель главы по городскому хозяйству, в подчинении которого департамент дорожного хозяйства и транспорта, а также департамент городского хозяйства.

Без изменений остается административно-функциональная подчиненность двух заместителей: замглавы по социальным вопросам и замглавы по имуществу и градостроительству.

Пересмотрена административно-функциональная подчиненность заместителя главы-руководителя аппарата, а именно добавлено управление муниципальной службы и кадровой политики, исключенное из подчинения главы.

Также в структуре остается должность заместителя главы по вопросам комплексной поддержки участников СВО и членов их семей. Под его руководством будет функционировать управление по работе с участниками СВО и их семьями.