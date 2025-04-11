В Тольятти утверждена новая структура администрации города

В минувшую среду, 9 апреля, гордума Тольятти утвердила предложенную главой города Ильей Сухих структуру исполнительного органа, сообщает пресс-служба городского парламента.
В административном подчинении главы остаются четыре подразделения: департамент информационных технологий и связи, правовой департамент, управление мобилизационной подготовки, контрольно-ревизионный отдел.
Первый заместитель главы перепрофилируется на решение вопросов в финансовой сфере. В его подчинение передаются подразделения, которые находились в подчинении заместителя главы по финансам, экономике и развитию: департамент финансов, департамент экономического развития, управление туризма. А также добавляется управление потребительского рынка, исключенное из непосредственного подчинения главы.
Упразднена должность заместителя главы по финансам, экономике и развитию.
В новой администрации появятся:
- заместитель главы — руководитель департамента общественной безопасности и противодействия коррупции. В его подчинение передан департамент общественной безопасности и управление административной практики и контроля. Также в состав департамента общественной безопасности включается подразделение по противодействию коррупции. В целом, заместитель главы будет отвечать за взаимодействие с силовыми структурами и правоохранительными органами.
- заместитель главы по городскому хозяйству, в подчинении которого департамент дорожного хозяйства и транспорта, а также департамент городского хозяйства.
Без изменений остается административно-функциональная подчиненность двух заместителей: замглавы по социальным вопросам и замглавы по имуществу и градостроительству.
Пересмотрена административно-функциональная подчиненность заместителя главы-руководителя аппарата, а именно добавлено управление муниципальной службы и кадровой политики, исключенное из подчинения главы.
Также в структуре остается должность заместителя главы по вопросам комплексной поддержки участников СВО и членов их семей. Под его руководством будет функционировать управление по работе с участниками СВО и их семьями.
Последние комментарии
А новый губернатор не в курсе какой бардак творится с программой КРТ ? Особенно в Промышленном районе.
только в России пров***шийся чиновник, открыто попирающий права и интересы сограждан, становится уполномоченным по правам человека
Рудаков вполне сможет потянуть мэра
Не в свои сани не садись. Еще бы работал.
У нас только чиновники работают, а остальные дурака валяют. Хоть бы не писали. Умней бы выглядили.