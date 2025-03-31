Замглавы Волжского района назначен Алексей Целовальников

В понедельник, 31 марта, в ходе еженедельного оперативного совещания, глава Волжского района Александр Шарков представил своего нового заместителя — Алексея Целовальникова.
"Он будет курировать социальное направление. Алексей Николаевич имеет большой опыт работы на муниципальной и государственной службе. С июня по октябрь 2024 г. исполнял обязанности министра молодежной политики Самарской области. Уверен, что профессионализм и опыт Алексея Николаевича станут ценным вкладом в развитие Волжского района", — написал Шарков в своем Telegram-канале.
Последние комментарии
А новый губернатор не в курсе какой бардак творится с программой КРТ ? Особенно в Промышленном районе.
только в России пров***шийся чиновник, открыто попирающий права и интересы сограждан, становится уполномоченным по правам человека
Рудаков вполне сможет потянуть мэра
Не в свои сани не садись. Еще бы работал.
У нас только чиновники работают, а остальные дурака валяют. Хоть бы не писали. Умней бы выглядили.