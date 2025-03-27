В Самаре создана общественная структура по вопросам стратегического развития

25 марта в думе Самары прошло первое заседание комитета "Самара 450", который сформирован для решения вопросов стратегического развития областного центра до 2036 года. К 450-летнему юбилею Самары столица региона, как вся губерния, должна качественно измениться и стать определяющей территорией страны. Такую задачу поставил губернатор Вячеслав Федорищев.

В напутствии членам комитета первый вице-губернатор Александр Фетисов подчеркнул: в регионе, и в Самаре в том числе, идут серьезные процессы и разрабатываются глобальные документы, которые "определят векторы развития области и города на десятилетия вперед".

"Цель определена губернатором — к 203-му, году 450-летия с момента основания нашего города, Самара и область должны, как когда-то Куйбышев, войти в число лидеров по социально-экономическому развитию в стране. Жить и работать здесь должно быть комфортно и престижно, — заявил Фетисов. — Двенадцать лет, на самом деле, пролетят быстро, и очень важно их наполнить не формальной, а содержательной работой".

Первый вице-губернатор напомнил, что по инициативе губернатора готовится региональная программа "Самара-450", которая будет состоять из десяти направлений. В синхронизации с ней над стратегией развития Самары работают городские власти.

Задача комитета "Самара 450" — максимально вовлечь самарцев в подготовку плана развития областного центра, учесть в нем актуальные проблемы и вопросы, которые они озвучивают.

"Самару 450" возглавил заместитель председателя городской думы Сергей Рязанов. — Мы все хотим, чтобы к юбилею город и область вошли в число лучших в стране по уровню жизни и развитию экономики. На мой взгляд, это амбициозная, но вполне достижимая цель", — сказал он.

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