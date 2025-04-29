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Муниципалитеты Власть и политика

На пост мэра Жигулевска не нашли достойных кандидатов

ЖИГУЛЕВСК. 29 АПРЕЛЯ. ВОЛГА НЬЮС.
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Жигулевская гордума признала конкурс по отбору кандидатов на должность главы города не состоявшимся из-за того, что на него не заявились подходящие кандидаты. Соответствующее решение опубликовано на сайте думы.

Напомним, конкурс был объявлен с 19 февраля. 

"В связи с отсутствием кандидатур, отвечающих требованиям к должности главы г.о. Жигулевск [...] признать конкурс по отбору кандидатур на должность главы Жигулевска, объявленный решением думы городского округа Жигулевск Самарской области от 19 февраля 2025 года, не состоявшимся", — отмечается в тексте решения.

Пост главы Жигулевска с 2021 по 2024 гг. занимал Илья Сухих, однако 22 ноября прошлого года он сложил с себя полномочия, а в марте 2025 года был избран главой Тольятти.

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