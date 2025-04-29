На пост мэра Жигулевска не нашли достойных кандидатов

Жигулевская гордума признала конкурс по отбору кандидатов на должность главы города не состоявшимся из-за того, что на него не заявились подходящие кандидаты. Соответствующее решение опубликовано на сайте думы.
Напомним, конкурс был объявлен с 19 февраля.
"В связи с отсутствием кандидатур, отвечающих требованиям к должности главы г.о. Жигулевск [...] признать конкурс по отбору кандидатур на должность главы Жигулевска, объявленный решением думы городского округа Жигулевск Самарской области от 19 февраля 2025 года, не состоявшимся", — отмечается в тексте решения.
Пост главы Жигулевска с 2021 по 2024 гг. занимал Илья Сухих, однако 22 ноября прошлого года он сложил с себя полномочия, а в марте 2025 года был избран главой Тольятти.
Последние комментарии
А новый губернатор не в курсе какой бардак творится с программой КРТ ? Особенно в Промышленном районе.
только в России пров***шийся чиновник, открыто попирающий права и интересы сограждан, становится уполномоченным по правам человека
Рудаков вполне сможет потянуть мэра
Не в свои сани не садись. Еще бы работал.
У нас только чиновники работают, а остальные дурака валяют. Хоть бы не писали. Умней бы выглядили.