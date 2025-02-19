В Жигулевске объявили конкурс на должность главы города

Гордума Жигулевска опубликовала решение о старте с 19 февраля конкурса по отбору кандидатов на замещение должности главы города.
В проекте решения приведены условия для участия кандидатов: они должны быть гражданами РФ и владеть русским языком, иметь высшее образование и стаж работы на руководящей должности не менее трех лет, знать Конституцию РФ, федеральные законы, не иметь статус иноагента и т. п.
Документы на участие в конкурсе будут до 10 марта в здании местной думы (ул. Ленина, 2).
Напомним, предыдущий мэр Жигулевска Илья Сухих возглавил Тольятти. Он сложил полномочия мэра 22 ноября. Сейчас обязанности главы Жигулевска исполняет Денис Бубенцев.
Последние комментарии
А новый губернатор не в курсе какой бардак творится с программой КРТ ? Особенно в Промышленном районе.
только в России пров***шийся чиновник, открыто попирающий права и интересы сограждан, становится уполномоченным по правам человека
Рудаков вполне сможет потянуть мэра
Не в свои сани не садись. Еще бы работал.
У нас только чиновники работают, а остальные дурака валяют. Хоть бы не писали. Умней бы выглядили.