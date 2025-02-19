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Муниципалитеты Власть и политика

В Жигулевске объявили конкурс на должность главы города

ЖИГУЛЕВСК. 19 ФЕВРАЛЯ. ВОЛГА НЬЮС.
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Гордума Жигулевска опубликовала решение о старте с 19 февраля конкурса по отбору кандидатов на замещение должности главы города.

В проекте решения приведены условия для участия кандидатов: они должны быть гражданами РФ и владеть русским языком, иметь высшее образование и стаж работы на руководящей должности не менее трех лет, знать Конституцию РФ, федеральные законы, не иметь статус иноагента и т. п.

Документы на участие в конкурсе будут до 10 марта в здании местной думы (ул. Ленина, 2).

Напомним, предыдущий мэр Жигулевска Илья Сухих возглавил Тольятти. Он сложил полномочия мэра 22 ноября. Сейчас обязанности главы Жигулевска исполняет Денис Бубенцев. 

Губернатор Вячеслав Федорищев в интервью ТАСС заявил, что в Самаре хотят отказаться от развития метро из-за его малой загруженности и "обрывочности". Портал "Волга Ньюс" решил выяснить, что думают о перспективах развития метро жители Самары.

Куда, по вашему мнению, необходимо вести новые линии метро?

на Железнодорожный вокзал
на ЦАВ/до Ташкентской по Московскому шоссе
в Кошелев-проект
в Волгарь
в Южный город
по Ново-Садовой
не нужно нам метро
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