Губернатор предложил мэру Жигулевска перейти в Тольятти

Губернатор Самарской области Вячеслав Федорищев предложил мэру Жигулевска Илье Сухих "перейти на работу" в Тольятти. Об этом глава региона написал в своем телеграм-канале.

Какую должность займет Илья Сухих, губернатор не уточнил. Однако судя по тому, что оно написал - речь идет о кресле мэра: "Уверен, город должен возглавить не политик, а в первую очередь хозяйственник. Далее решение уже за депутатами города".

"Проблемы Тольятти известны, и их не решить одним днем. Но нужно включаться без промедлений, энергично и решительно", - также отметил Вячеслав Федрищев.

Напомним, ранее о планируемом выдвижении Илья Сухих в мэры Тольятти сообщал высокопоставленный источник Волга Ньюс в правительстве региона.

В сентябре этого года пост мэра Тольятти покинул Николай Ренц, руководивший городом с 2021 года.