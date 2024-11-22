Губернатор предложил мэру Жигулевска перейти в Тольятти

Губернатор Самарской области Вячеслав Федорищев предложил мэру Жигулевска Илье Сухих "перейти на работу" в Тольятти. Об этом глава региона написал в своем телеграм-канале.
Какую должность займет Илья Сухих, губернатор не уточнил. Однако судя по тому, что оно написал - речь идет о кресле мэра: "Уверен, город должен возглавить не политик, а в первую очередь хозяйственник. Далее решение уже за депутатами города".
"Проблемы Тольятти известны, и их не решить одним днем. Но нужно включаться без промедлений, энергично и решительно", - также отметил Вячеслав Федрищев.
Напомним, ранее о планируемом выдвижении Илья Сухих в мэры Тольятти сообщал высокопоставленный источник Волга Ньюс в правительстве региона.
В сентябре этого года пост мэра Тольятти покинул Николай Ренц, руководивший городом с 2021 года.
Илья Сухих родился 16 марта 1984 г. в Жигулевское. Он окончил Тольяттинскую государственную академию сервиса (экономист). С января 2005 г. стал работать в ЗАО "Аком" инженером по учету материалов. Позже трудился на жигулёвских предприятиях "Энерготехмаш", "Алюпроект", тольяттинском "ЭТМ ТД", московском "Алюминий ВПК", затем стал коммерческим директором ООО "Энерготехмаш" (Жигулевск). 28 декабря 2021 г. избран на должность главы Жигулевска. Илья Сухих женат и воспитывает двух детей.