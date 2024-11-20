Тольятти возглавит Илья Сухих

Возглавить Тольятти в ближайшее время должен нынешний глава Жигулевска Илья Сухих. Информацию подтвердил источник Волга Ньюс в правительстве Самарской области.

По словам собеседника, выбор на Илью Сухих пал, так как он грамотный управленец и хозяйственник.

Напомним, в сентябре этого года пост мэра Тольятти покинул Николай Ренц, руководивший городом с 2021 года.