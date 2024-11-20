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Муниципалитеты Власть и политика

Тольятти возглавит Илья Сухих

САМАРА. 20 НОЯБРЯ. ВОЛГА НЬЮС.
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Возглавить Тольятти в ближайшее время должен нынешний глава Жигулевска Илья Сухих. Информацию подтвердил источник Волга Ньюс в правительстве Самарской области.

Фото: https://vk.com/sukhikh_ilya

По словам собеседника, выбор на Илью Сухих пал, так как он грамотный управленец и хозяйственник.

Напомним, в сентябре этого года пост мэра Тольятти покинул Николай Ренц, руководивший городом с 2021 года.

Илья Сухих родился 16 марта 1984 года в Жигулевское. Он окончил Тольяттинскую государственную академию сервиса (экономист). С января 2005 года стал работать в ЗАО "Аком" инженером по учету материалов. Позже трудился на жигулёвских предприятиях "Энерготехмаш", "Алюпроект", тольяттинском "ЭТМ ТД", московском "Алюминий ВПК", затем стал коммерческим директором ООО "Энерготехмаш" (Жигулёвск). 28 декабря 2021 года избран на должность главы Жигулевска. Илья Сухих женат и воспитывает двоих детей.

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