Мэр Тольятти ушел в отставку

Николай Ренц решил покинуть пост главы Тольятти. Об этом врио губернатора Вячеслав Федорищев сообщил на оперативном совещании регионального правительства в понедельник, 16 сентября.
"Николай Альфредович меня проинформировал, что принял для себя решение и направляет официальный документ о том, что уходит в отставку. Посоветовался. И мы это решение поддержали с учетом того нового пути, который у Николая Альфредовича будет, с огромной благодарностью за его работу. Вы свою службу несли профессионально, были достигнуты существенные результаты. Да, задач много остается. Нам предстоит их решать", - сказал Вячеслав Федорищев.
После этого глава региона вручил Николаю Ренцу награду.
Николай Ренц долгие годы возглавлял Тольяттинскую городскую клиническую больницу №5 (Медгородок), был депутатом губернской думы. Мэром Тольятти стал в 2021 году.
Последние комментарии
Не в свои сани не садись. Еще бы работал.
У нас только чиновники работают, а остальные дурака валяют. Хоть бы не писали. Умней бы выглядили.
Ну и дела. Жаль (нет)
Какой планетарий?! Это сейчас так необходимо?! Постройте лучше бумажный завод или производство товаров для быта! Обновите аграрные комплексы региона дня поставки продуктов питания. Это и рабочие места , и прибыль и удешевление самих товаров.
Самый грязный район,Промышленном районе на остановке 13 микрорайон уже 15лет ведётся нелегальная торговля овощами, на площади Кирова по ул Победы на стороне промышленного района ведётся нелегальная торговля у подземного перехода и никому нет дела, что кругом антисанитария. Наведите порядок в Промышленном районе, как в Кировском.