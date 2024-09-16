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Муниципалитеты Власть и политика

Мэр Тольятти ушел в отставку

ТОЛЬЯТТИ. 16 СЕНТЯБРЯ. ВОЛГА НЬЮС.
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Николай Ренц решил покинуть пост главы Тольятти. Об этом врио губернатора Вячеслав Федорищев сообщил на оперативном совещании регионального правительства в понедельник, 16 сентября.

Фото: телеграм-канал Николая Ренца

"Николай Альфредович меня проинформировал, что принял для себя решение и направляет официальный документ о том, что уходит в отставку. Посоветовался. И мы это решение поддержали с учетом того нового пути, который у Николая Альфредовича будет, с огромной благодарностью за его работу. Вы свою службу несли профессионально, были достигнуты существенные результаты. Да, задач много остается. Нам предстоит их решать", - сказал Вячеслав Федорищев.

После этого глава региона вручил Николаю Ренцу награду.

Николай Ренц долгие годы возглавлял Тольяттинскую городскую клиническую больницу №5 (Медгородок), был депутатом губернской думы. Мэром Тольятти стал в 2021 году. 

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