Илья Сухих утвержден в должности мэра Тольятти

Во вторник, 18 марта, Илья Сухих избран главой Тольятти. Процедура прошла в ходе внеочередного заседания гордумы. Его кандидатуру поддержали 33 депутата.

По результатам работы конкурсной комиссии в гордуму было внесено две кандидатуры: первый заместитель главы Тольятти Илья Сухих и директор ООО "ВИП-Партнер" Александр Лунис.

Илья Сухих представил депутатам гордумы программу кандидата на должность главы Тольятти. В ее основу легла Программа социально-экономического развития Самарской области на 2024–2029 годы, где учтено свыше 5 тыс. обращений, предложений, наказов жителей региона. В том числе — тольяттинцев.

"Программа, которую я подготовил, определяет основные направления социально-экономической политики городского округа Тольятти на период до 2029 года", — сообщил кандидат на должность главы города.

Первостепенные цели и задачи: сохранение населения, повышение благополучия людей; удержание и привлечение людей в городской округ, создание условий для развития и реализации потенциала каждого человека; комфортная и безопасная среда для жизни; экологическое благополучие; развитие бизнес-среды, технологическое лидерство; развитие туризма и гостеприимства.

Депутаты поддержали кандидатуру первого заместителя главы Тольятти.

"Стать главой города Тольятти — огромная ответственность. Благодарю конкурсную комиссию, депутатов и коллег за оказанное доверие и поддержку. Работы предстоит много, и мы с командой приложим все усилия, чтобы совместно с губернатором Вячеславом Андреевичем Федорищевым и Правительством Самарской области максимально выполнить все задачи, которые ставят перед нами жители. Только вперёд, друзья!" — резюмировал Сухих.