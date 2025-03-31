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Муниципалитеты Власть и политика

В мэрии Самары сменили главу "социального" департамента

САМАРА. 31 МАРТА. ВОЛГА НЬЮС.
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С 1 апреля руководителем департамента опеки, попечительства и социальной поддержки администрации Самары будет назначена Ирина Гриднева. Об этом сообщили в горадминистрации.

Ранее Ирина Гриднева занимала пост заместителя главы департамента.

Место руководителя департамента стало вакантным в связи с изменением структуры городской администрации. Ольга Слесарева, возглавлявшая департамент последние годы и совмещавшая эту должность с постом заместителя мэра, теперь назначена заместителем главы города по социальным вопросам.

Напомним, с апреля будет введена новая структура мэрии Самары. В частности, у главы города появятся три новых заместителя - по социальным вопросам, по градостроительству и управлению муниципальным имуществом, по вопросам поддержки участников СВО и их семей.

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