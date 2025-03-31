В мэрии Самары сменили главу "социального" департамента

С 1 апреля руководителем департамента опеки, попечительства и социальной поддержки администрации Самары будет назначена Ирина Гриднева. Об этом сообщили в горадминистрации.
Ранее Ирина Гриднева занимала пост заместителя главы департамента.
Место руководителя департамента стало вакантным в связи с изменением структуры городской администрации. Ольга Слесарева, возглавлявшая департамент последние годы и совмещавшая эту должность с постом заместителя мэра, теперь назначена заместителем главы города по социальным вопросам.
Напомним, с апреля будет введена новая структура мэрии Самары. В частности, у главы города появятся три новых заместителя - по социальным вопросам, по градостроительству и управлению муниципальным имуществом, по вопросам поддержки участников СВО и их семей.
Последние комментарии
А новый губернатор не в курсе какой бардак творится с программой КРТ ? Особенно в Промышленном районе.
только в России пров***шийся чиновник, открыто попирающий права и интересы сограждан, становится уполномоченным по правам человека
Рудаков вполне сможет потянуть мэра
Не в свои сани не садись. Еще бы работал.
У нас только чиновники работают, а остальные дурака валяют. Хоть бы не писали. Умней бы выглядили.