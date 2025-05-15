В мэрии Самары прокомментировал приватизацию части набережной

ООО "КПУН "Владелец-3" получило право на приватизацию участка на ул. Максима Горького и расположенного на нем здания, так как объект находился в пользовании компании по договору аренды. Об этом сообщили в мэрии Самары.

Участок небольшой, площадью 45 кв. метров. Он находится на набережной между центральным спуском Струковского парка и спуском по ул. Вилоновской. Расположенное на участке одноэтажное здание площадью 17,3 кв. метра занимает ресторан "Дача".

"Владелец-3" получил участок и здание в собственность всего за 1,25 млн рублей. При этом власти предоставили рассрочку на пять лет.

На мэра Самары подали в суд из-за ресторана на набережной В конце мая в Самаре стартует судебный процесс по поводу судьбы участка на второй очереди набережной Волги. Истцом выступает ООО "Гарантия ПиК", ответчиками - глава города и мэрия.

Решение о приватизации и цена вызвали недоумение у жителей. Они адресовали свои вопросы главе городе Ивану Носкову в соцсетях. И вот, что ответили представители мэрии:

"По информации департамента управления имуществом, нежилое здание находилось в пользовании по договору аренды. В рамках действующего законодательства субъекты малого и среднего предпринимательства могут воспользоваться преимущественным правом на приобретение арендуемого ими имущества при условии, что:

арендуемое имущество на день подачи заявления находится в их временном владении и пользовании непрерывно в течение одного года и более в соответствии с договором аренды;

отсутствует задолженность по арендной плате за недвижимое имущество;

сведения о субъекте малого и среднего предпринимательства на день заключения договора купли-продажи не исключены из единого реестра субъектов малого и среднего предпринимательства.

При соблюдении этих условий уполномоченные органы обязаны: