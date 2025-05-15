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Муниципалитеты Власть и политика

В мэрии Самары прокомментировал приватизацию части набережной

САМАРА. 15 МАЯ. ВОЛГА НЬЮС.
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ООО "КПУН "Владелец-3" получило право на приватизацию участка на ул. Максима Горького и расположенного на нем здания, так как объект находился в пользовании компании по договору аренды. Об этом сообщили в мэрии Самары.

Фото: nspd.gov.ru

Участок небольшой, площадью 45 кв. метров. Он находится на набережной между центральным спуском Струковского парка и спуском по ул. Вилоновской. Расположенное на участке одноэтажное здание площадью 17,3 кв. метра занимает ресторан "Дача".

"Владелец-3" получил участок и здание в собственность всего за 1,25 млн рублей. При этом власти предоставили рассрочку на пять лет.

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В конце мая в Самаре стартует судебный процесс по поводу судьбы участка на второй очереди набережной Волги. Истцом выступает ООО "Гарантия ПиК", ответчиками - глава города и мэрия.

Решение о приватизации и цена вызвали недоумение у жителей. Они адресовали свои вопросы главе городе Ивану Носкову в соцсетях. И вот, что ответили представители мэрии:

"По информации департамента управления имуществом, нежилое здание находилось в пользовании по договору аренды. В рамках действующего законодательства субъекты малого и среднего предпринимательства могут воспользоваться преимущественным правом на приобретение арендуемого ими имущества при условии, что:

  • арендуемое имущество на день подачи заявления находится в их временном владении и пользовании непрерывно в течение одного года и более в соответствии с договором аренды;
  • отсутствует задолженность по арендной плате за недвижимое имущество;
  • сведения о субъекте малого и среднего предпринимательства на день заключения договора купли-продажи не исключены из единого реестра субъектов малого и среднего предпринимательства.

При соблюдении этих условий уполномоченные органы обязаны:

  • обеспечить заключение договора на проведение оценки рыночной стоимости арендуемого имущества в порядке законодательства об оценочной деятельности;
  • принять решение об условиях приватизации арендуемого имущества;
  • направить заявителю проект договора купли-продажи арендуемого имущества".

ООО "КПУН "Владелец-3" зарегистрировано в Самаре. Учредителем и директором является Артемий Черепанов, сын бывшего министра имущественных отношений Самарской области. У него есть еще несколько компаний, занимающихся операциями с недвижимостью.

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