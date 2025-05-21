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Выпускник "Школы героев" помогает благоустраивать родной город

ЖИГУЛЕВСК. 21 МАЯ. ВОЛГА НЬЮС.
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В Жигулевске обсудили проект благоустройства города от выпускника "Школы героев". В администрации города состоялась встреча и. о. главы Жигулевска Дениса Бубенцева с ветераном специальной военной операции Вячеславом Голубом. Герой представил свой проект "Преображение г. Жигулевска: комфорт в каждом дворе", направленный на улучшение качества жизни горожан.

Фото: администрация Жигулевска

После службы по контракту в Брянской области и участия в спецоперации Вячеслав вернулся на малую родину и принял участие в программе "Школа героев", чтобы получить навыки, необходимые ему для реализации проекта по развитию города. Программа разработана по решению губернатора Вячеслава Федорищева и является продолжением президентской — "Время героев". Она позволяет участникам получать компетенции в сфере госуправления и менеджмента, в том числе воплощать в жизнь социально важные инициативы.

Вячеслав Голуб нацелен на благоустройство своей малой родины. Активно помогает жителям решать бытовые вопросы. Так, благодаря его усилиям управляющая компания отремонтировала протекающую крышу в одном из домов.

"Мне небезразличен город Жигулевск. Я здесь родился, вырос и хочу, чтобы он развивался дальше, чтобы люди у нас жили хорошо. Начал со своего дома, помог добиться ремонта крыши и продолжаю помогать людям насколько могу", — поделился Вячеслав.

Вячеслав сейчас работает механиком в карьероуправлении, но не останавливается на достигнутом. В ходе встречи с руководством города рассказал о деталях своего проекта.

"Прежде всего это развитие внутридворовых пространств: увеличение парковочных мест, ремонт дорог. Вот сейчас радует, что начали приводить в порядок тротуар на улице Комсомольская рядом с моим домом", — рассказал герой.

Глава администрации отметил, что благоустройство города — одно из ключевых направлений работы.

"Улица, о которой вы говорите, преображается благодаря федеральной программе "Комплексное развитие сельских территорий". В прошлом году именно это пространство оказалось в числе набравших наибольшее количество голосов", — подчеркнул он.

По итогам встречи договорились, что Вячеслав станет членом Общественного совета микрорайона по месту жительства и будет участвовать в совместной работе с местными властями по благоустройству Жигулевска.

Кроме того, каждый житель может принять участие в развитии родного города, района, области. До 12 июня продолжается Всероссийское онлайн-голосование за объекты благоустройства в рамках федерального проекта "Формирование комфортной городской среды" нацпроекта "Инфраструктура для жизни".  Жители Самарской области могут выбрать объекты, которые преобразятся в следующем году. На платформе https://zagorodsreda.gosuslugi.ru/ доступно 110 объектов в 11 муниципалитетах региона. Проголосовать можно также через волонтеров, которые помогают с выбором с помощью мобильного приложения "Госуслуги Волонтер".

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