В Самарской области началось обсуждение программы пространственного развития региона

В Самарской области начата подготовка комплексного плана пространственного развития региона. Документ ляжет в основу долгосрочной стратегии социально-экономического развития Самарской области до 2036 года, которая разрабатывается по поручению главы региона Вячеслава Федорищева.
В среду, 20 августа, в Самаре, в доме Архитектора, прошла первая стратегическая сессия, посвященная пространственному развитию губернии. Организатором мероприятия выступило министерство градостроительной политики Самарской области. На площадке мероприятия собрались профильные органы исполнительной власти, представители профессионального сообщества в сфере стратегического пространственного развития, заинтересованные в развитии экономики региона, использовании его мощного потенциала и обеспечении комфорта жизни населения.
Задача экспертов и представителей органов власти — отобрать перспективные идеи, которые лягут в основу долгосрочной стратегии социально-экономического развития региона и вернут Самарскую область в тройку сильнейших регионов страны.
"В документах территориального планирования, которые лягут в основу комплексного плана, мы должны учесть все актуальные и перспективные инвестпрограммы и мероприятия. Главная задача не просто поговорить, а отобрать самые жизнеспособные идеи, которые станут основой будущего развития региона", — подчеркнул министр градостроительной политики Самарской области Андрей Грачев.
В числе приоритетных направлений пространственного развития Самарской области — развитие кадрового потенциала, удержание молодежи на местах, выравнивание уровней развития или усиление специализации территорий муниципальных образований, комплексное развитие сельских территорий, а также использование возможностей развития сельских опорных населенных пунктов Самарской области.
"Наша цель — создать регион возможностей, точку притяжения, пространство, где молодые специалисты могут реализовать свой потенциал. Мы хотим, чтобы область стала магнитом для талантов, а не теряла их", — отметила главный архитектор Самарской области Екатерина Семенова.
"В регионе сложилась крупнейшая в стране двух ядерная Самарско-Тольяттинская агломерация, в которой проживает более 80% населения области. Наша задача обеспечить ускоренное социально-экономическое развитие 33-х опорных населенных пунктов Самарской области, в том числе крупнейших городов — Самары, Тольятти, Сызрани, Октябрьска, для которых будут разработаны концепции их развития", — говорит генеральный директор АНО "Комплексное пространственное развитие Самарской области" Алексей Абрамов.
Участники стратегической сессии единогласно отметили критическую важность комплексного подхода к созданию единой стратегии для повышения качества градостроительных решений, оптимизации процедуры согласования и создания благоприятных условий для привлечения инвестиций в экономику Самарской области. Самыми обсуждаемыми и дискуссионными темами стратсессии стали вопросы развития опорных населенных пунктов и общественного транспорта в Самарской области.
"Развитие опорных населенных пунктов — это очень тонкий и деликатный вопрос, на мой взгляд. Так уже было в 60-е годы прошлого века, когда мы делили поселения на перспективные и неперспективные. В результате мы потеряли сельское население, были ликвидированы тысячи населенных пунктов. Это не должно повториться. Там же тоже живут наши люди, они нуждаются в качественном образовании, в высоком уровне жизни", — отметил научный руководитель института экономики и управления самарского университета Габибулла Хасаев.
"Транспортная структура это кровеносные сосуды. Для территории важна степень связанности ее транспортной инфраструктуры с учетом всех видов транспортного сообщения. Для населения, для комфортной городской среды это чрезвычайно важно", — подчеркнул руководитель Центра урбанистики АНО "Комплексное пространственное развитие Самарской области" Анатолий Баранников.
Принять участие в обсуждении стратегии пространственного развития региона могут не только эксперты, но и все заинтересованные жители Самарской области. Для сбора широкого круга мнений стартовал онлайн-опрос с возможностью внесения предложений для включения в актуализированную версию стратегии. Опрос можно пройти по ссылке.
Разработанные инициативы будут учитываться при формировании проекта Стратегии. Предложить свои идеи по развитию губернии может каждый житель региона на сайте областного минэкономразвития.
Последние комментарии
