Тольяттинский "Профиль" наладил выпуск пластинчатых упругих муфт

На Новокуйбышевском нефтеперерабатывающем заводе (ПАО "НК "Роснефть") успешно запущена в работу первая пластинчатая муфта, разработанная и изготовленная тольяттинской компанией "Профиль".

Изделие введено в эксплуатацию на установке каталитического риформинга и работает в штатном режиме, отмечают в "Профиле".

ООО "Профиль" специализируется на обслуживании динамического оборудования, использующего данные детали (насосы, компрессоры, генераторы, турбины и другие механизмы).

Пластинчатые муфты — ключевые элементы, передающие крутящий момент в турбокомпрессорных и других приводных агрегатах. Последние три года рынок испытывал их острую нехватку из-за прекращения зарубежных поставок.

Евгений Малюга, "Профиль": "Российский инжиниринг способен решать задачи любой сложности" Тольяттинское ООО "Профиль" за последние пять лет выросло из небольшого сервисного предприятия в крупного игрока рынка, способного проводить комплексные ремонты химических заводов и НПЗ. Также компания активно развивает производство комплектующих для динамического оборудования. Генеральный директор "Профиля" Евгений Малюга в своем первом интервью рассказал порталу "Волга Ньюс" о дальнейших планах развития и ситуации на рынке.

Произведенная "Профилем" муфта компенсирует осевые, угловые и радиальные смещения валов за счет упругой деформации пакетов тонкостенных металлических дисков, радикально снижает нагрузки на опоры оборудования по сравнению с зубчатыми и втулочно-пальцевыми муфтами и эффективно гасит вибрации во время работы. Применение муфт данного типа позволяет повысить наработку подшипниковых узлов, торцовых уплотнений, общую надежность и ресурс всего агрегата в целом.

"Мы шли к этому, видя запросы промышленников и выполняя срочные ремонты вышедшего из строя оборудования. Запуск первого изделия доказал, что наша муфта не уступает, а по некоторым параметрам превосходит зарубежные аналоги, — сообщил Илья Соловьев, начальник специализированного конструкторско-технологического бюро ООО "Профиль". — Теперь мы готовы изготавливать такие муфты по запросам наших клиентов. Это важный шаг в поддержании технологической независимости российской промышленности от зарубежных поставок, который позволит предприятиям поддерживать надежную работу своих агрегатов".