16+
Написать в редакцию RSS Архив Яндекс виджеты Реклама на сайте
Сюжеты:
Тольяттинский "Профиль" наладил выпуск пластинчатых упругих муфт Креативный бизнес Самарской области примет участие в конкурсе грантов Самарская область успешно представила достижения сельского хозяйства на главной выставке страны Экономика цифровых платформ: более 300 слушателей собрала лекция Общества "Знание" в ПривГУПС Авито Авто: спрос на новые китайские авто вырос на 22% с начала года в Самарской области

Экономика и бизнес

Тольяттинский "Профиль" наладил выпуск пластинчатых упругих муфт

НОВОКУЙБЫШЕВСК. 16 ОКТЯБРЯ. ВОЛГА НЬЮС.
Читали: 55
Версия для печати
Если вы нашли ошибку в тексте - выделите ее и нажмите CTR+Enter

На Новокуйбышевском нефтеперерабатывающем заводе (ПАО "НК "Роснефть") успешно запущена в работу первая пластинчатая муфта, разработанная и изготовленная тольяттинской компанией "Профиль".

Изделие введено в эксплуатацию на установке каталитического риформинга и работает в штатном режиме, отмечают в "Профиле".

ООО "Профиль" специализируется на обслуживании динамического оборудования, использующего данные детали (насосы, компрессоры, генераторы, турбины и другие механизмы).

Пластинчатые муфты — ключевые элементы, передающие крутящий момент в турбокомпрессорных и других приводных агрегатах. Последние три года рынок испытывал их острую нехватку из-за прекращения зарубежных поставок. 

Евгений Малюга, "Профиль": "Российский инжиниринг способен решать задачи любой сложности" Евгений Малюга, "Профиль": "Российский инжиниринг способен решать задачи любой сложности"
Тольяттинское ООО "Профиль" за последние пять лет выросло из небольшого сервисного предприятия в крупного игрока рынка, способного проводить комплексные ремонты химических заводов и НПЗ. Также компания активно развивает производство комплектующих для динамического оборудования. Генеральный директор "Профиля" Евгений Малюга в своем первом интервью рассказал порталу "Волга Ньюс" о дальнейших планах развития и ситуации на рынке.

Произведенная "Профилем" муфта компенсирует осевые, угловые и радиальные смещения валов за счет упругой деформации пакетов тонкостенных металлических дисков, радикально снижает нагрузки на опоры оборудования по сравнению с зубчатыми и втулочно-пальцевыми муфтами и эффективно гасит вибрации во время работы. Применение муфт данного типа позволяет повысить наработку подшипниковых узлов, торцовых уплотнений, общую надежность и ресурс всего агрегата в целом.

"Мы шли к этому, видя запросы промышленников и выполняя срочные ремонты вышедшего из строя оборудования. Запуск первого изделия доказал, что наша муфта не уступает, а по некоторым параметрам превосходит зарубежные аналоги, — сообщил Илья Соловьев, начальник специализированного конструкторско-технологического бюро ООО "Профиль". — Теперь мы готовы изготавливать такие муфты по запросам наших клиентов. Это важный шаг в поддержании технологической независимости российской промышленности от зарубежных поставок, который позволит предприятиям поддерживать надежную работу своих агрегатов".

ТЭК&Химия №11

АПК&Пищепром №29

Машиностроение №1

Гид потребителя

Последние комментарии

Артем Степаненко 11 октября 2025 23:35 Фрунзенский мост выведут к Южному шоссе многоуровневой развязкой: карта

За развязку кряж кто-то ответит? Вменяемые? Потратить - отличное слово

Анатолий Илларионов 04 октября 2025 00:54 На основных улицах Самары планируют частично запретить парковку машин

Да, давайте, мы так ждём, куда ещё заплатить. При отсутствии удобного нормального транспорта - это очередной побор. Нужно ввести оплату за парковку только пеперд зданиями мерии и облправительсва, чтобы они поняли какие проблемы с транспортом на себе.

Петр Югов 25 сентября 2025 09:32 "Стильно, модно, молодежно": зачем банки выпускают светящиеся карты

Классно, что финансовые продукты приобретают визуальный характер — светящиеся карты точно обращают на себя внимание.

Иван Ильич 18 сентября 2025 15:23 Порезали высотки: изменен план застройки микрорайона у телецентра в Самаре

Эх, какие были тихие зеленые места... Ну, не без недостатков конечно))

Vlad Zag 28 августа 2025 14:13 Самарские инженеры и студенты изготовили испытательную модель десятиместного экраноплана

Оч хочется реалиализации этого направления "авиации". Вижу - показанная архитектура изделия будет неустойчива при касании поплавками любой среды (занос, клевание). Зачем делать нечто новое в древнем планере с известными косяками сильно ограничивающими применение изделия при реализации. Т.е. зачем делать "нано" карету скорой помощи не способную разворачиваться на месте на любой поверхности? Зачем тиражировать известные инженерам старые проблемы, но в шкуре волка? Поэтому и рождается вышесказанное опасение об освоении. Ребята, студенты обратите внимание на новейшие идеи планера способные "уходить" с большой волны. Зачем тратиться на изделие для штиля?

Фото на сайте

Спасибо за труд: в Усть-Кинельском наградили лучших фермеров Самарской области

Спасибо за труд: в Усть-Кинельском наградили лучших фермеров Самарской области

Не хлебом единым: показываем, как прошла агропромышленная выставка в Усть-Кинельском

Не хлебом единым: показываем, как прошла агропромышленная выставка в Усть-Кинельском

Для будущих урожаев: большой фоторепортаж с Дня поля и сенажа ПФО

Для будущих урожаев: большой фоторепортаж с Дня поля и сенажа ПФО

Все фотогалереи

Новости раздела

Все новости
Архив
Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
29 30 1 2 3 4 5
6 7 8 9 10 11 12
13 14 15 16 17 18 19
20 21 22 23 24 25 26
27 28 29 30 31 1 2