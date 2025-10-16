16+
Экономика и бизнес

Креативный бизнес Самарской области примет участие в конкурсе грантов

САМАРА. 16 ОКТЯБРЯ. ВОЛГА НЬЮС.
Минэкономразвития Самарской области объявило о старте приема заявок на конкурс грантов для бизнеса в сфере креативных индустрий. Предприниматели, работающие в творческих сферах, могут получить грант до 500 тысяч рублей на развитие своих проектов.

Фото: минэкономразвития Самарской области

Глава региона Вячеслав Федорищев неоднократно подчеркивал, что креативная экономика — это основа успешного развития, и за последние годы её вклад в развитие области становится все больше и больше. Вместе с этим необходимо усиливать и поддержку этой категории предпринимателей.

"Креативные индустрии сегодня становятся одним из драйверов экономического развития региона, а создаваемые условия позволяют таким проектам успешно развиваться и давать возможность самореализации для творческих и инициативных команд. Уверены, что творческие, перспективные проекты с нашей поддержкой смогут стать примером успешного бизнеса в своей сфере", — подчеркнул заместитель председателя правительства — министр экономического развития и инвестиций Самарской области Павел Финк.

В конкурсном отборе могут принять участие могут ИП и юридические лица, которые получили сертификат о прохождении обучения для креативных индустрий. Подать документы для участия можно до 14 ноября включительно.

Одним из условий конкурса является софинансирование проектов: 25% -средства предпринимателя, 75% — средства гранта. Мера поддержки реализуется по нацпроекту "Эффективная и конкурентная экономика".

Безвозмездную субсидию можно будет направить на аренду и ремонт помещения, приобретение оборудования, сырья, расходных материалов, паушальный платеж, оплату услуг по обучению, участию в выставках, производству продукции, на изготовление и монтаж вывесок и другие направления.
Узнать подробнее о порядке проведения конкурса можно по ссылке.

В центрах "Мой бизнес" Самарской области и на портале mybiz63.ru предприниматели из сферы креативных индустрий могут воспользоваться различными инструментами господдержки: содействие в продвижении продукции, участие в тематических региональных и федеральных выставках, информационно-консультационная поддержка.

